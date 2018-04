Il trailer di In Darkness | il thriller di Natalie Dormer di Game of Thrones

wired

: Emily Ratajkowski e Natalie Dormer nel primo trailer del thriller #InDarkness! - lascimmiapensa : Emily Ratajkowski e Natalie Dormer nel primo trailer del thriller #InDarkness! - LongTakeIt : #InDarkness: il #trailer del #thriller con #EmilyRatajkowski e #NatalieDormer ? - comingsoonit : #InDarkness vede #NatalieDormer (che l'ha anche scritto assieme all'Anthony Byrne che poi ha firmato la regia) nei… -

(Di lunedì 16 aprile 2018) “La paura accieca la verità“, a meno che non si sia già privi della vista. È questo uno dei punti di partenza che animano il nuovoIn, di cui si può vedere qui sopra il primouscito in queste ore. Protagonista è, famosa per la sua partecipazione ai film di Hungers ma soprattutto per il ruolo di Margaery Tyrell inof. L’attrice, oltre a interpretare il ruolo principale, ha anche scritto la sceneggiatura assieme al regista della pellicola, Anthony Byrne.interpreta qui Sofia, una pianista non vedente, che sente una colluttazione al piano di sopra: la morte improvvisa della sua vicina di casa, Veronique (interpretata dalla modella Emily Ratajkowski), la costringeranno a uscire dal suo guscio per intraprendere intricate vicende di violenza e ricatti. Tutto ciò è legato al padre della donna morta, Milos ...