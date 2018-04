Il super-ponte e lo sciopero dei prof Scuola | lezioni a rischio fino al 4 maggio

Miami - ponte crolla su super strada. 'Diversi morti' - : Alcuni veicoli che passavano sulla via sottostante sono rimaste schiacciati. La struttura, del peso di 950 tonnellate, era stata inaugurata sbato scorso. FOTO

IronLev - il brevetto italiano per il super treno a lievitazione magnetica : da Milano a Palermo in 90 minuti con 5 fermate e il Ponte sullo Stretto : Immaginate un super-treno che collega l’Italia dall’estremo Nord all’estremo Sud in appena un’ora e mezza, con ben cinque fermate: partenza da Milano, soste a Firenze, Roma, Napoli e Messina, arrivo a Palermo e viceversa. Una prospettiva straordinaria e futuristica che può diventare realtà, ovviamente con il Ponte sullo Stretto ma soprattutto grazie alla tecnologia Hyperloop (lievitazione magnetica) con cui Elon Musk ha ...