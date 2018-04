Il sottomarino Usa che ha attaccato la Siria era a Napoli De Magistris | «Mai più»

sottomarino Usa nel Golfo di Napoli - la Capitaneria : 'Nessun ingresso in porto di navi nucleari' : 'In merito a quanto rappresentato con la Sua missiva in data odierna, diffusa agli organi di stampa nazionali e inerente l'arrivo nella rada di Napoli dell'Uss John Warner, nel considerare ...

Napoli - sottomarino nucleare Usa era in porto a marzo. De Magistris : “Non accada più”. Nave ha partecipato a raid in Siria : Il sottomarino nucleare statunitense Uss John Warner era in rada lo scorso 20 marzo nel porto di Napoli. Ma quelle acque, con “la delibera n.609 del 23 settembre 2015” sono state dichiarate “area denuclearizzata“. Lo denuncia il sindaco di Napoli Luigi de Magistris in una nota del Comune rivolta al contrammiraglio Arturo Faraone, Comandante della Capitaneria di porto, in cui ricorda come tali navi non siano ...

sottomarino Usa che ha lanciato missili era a Napoli a marzo - la protesta di De Magistris : Il Sottomarino nucleare statunitense Uss John Warner, di cui il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha lamentato la presenza in rada lo scorso 20 marzo, risulta essere uno degli assetti americani che ha partecipato all'attacco missilistico in Siria. Il canale You tube Aiir Source military, che raccoglie filmati relativi alle attività delle forze armate statunitensi, ha infatti pubblicato un video che risalirebbe a sabato, il giorno ...

