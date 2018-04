Il ringraziamento dei familiari vittime innocenti delle mafie

Rachel Shenton traduce il discorso di ringraziamento nel linguaggio dei segni : "La sordità è una disabilità silenziosa" : Il commovente momento in cui Rachel Shenton ha tradotto il suo discorso di ringraziamento sul palco degli Oscar 2018 nel linguaggio dei segni. L'attrice anglossassone si è presentata sul palco con il regista e fidanzato Chris Overton, con cui ha vinto l'Oscar per i miglior cortometraggio con "The Silent Child". "Lo avevo promesso alla nostra protagonista di sei anni", ha spiegato Shenton sensibilizzando gli spettatori circa le grandi ...