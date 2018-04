Il Parco Aspromonte a “Fico Eataly World”

La campagna per sostenere la candidatura del Parco dell’Aspromonte all’Unesco Global Geopark : Tutti uniti verso l’obiettivo Unesco. Il Parco Nazionale dell’Aspromonte chiama a raccolta la comunità chiedendo il sostegno all’importante percorso di candidatura alla Rete “UNESCO Global GeoparkS”. Un appuntamento che rappresenta l’inizio di una “nuovo percorso storico” per l’Aspromonte che, con le sue eccellenze geologiche, naturalistiche, culturali e antropologiche, intende esaltare Bellezza e Dignità. L’UNESCO Global Geoparks è uno ...

Il ritorno dei Rapaci : Birdwatching con il Parco dell’Aspromonte : Sono già in corso, da alcune settimane, le attività di monitoraggio della migrazione primaverile degli uccelli Rapaci e delle cicogne organizzate dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte. Le indagini sono inserite all’interno di una specifica Azione del Programma Operativo Calabria 2014-2020, finanziata dalla Regione e finalizzata ad acquisire dati ed informazioni sulle specie e sugli habitat di interesse comunitario presenti nei siti della ...

Parco dell’Aspromonte : nel weekend il Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE : Tre giorni intensi di conferenze, seminari formativi, escursioni, proiezioni e tavoli tematici: sarà il Parco dell’Aspromonte ad ospitare il Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE. Da venerdì 6 fino a Domenica 8 Aprile a Gambarie, tutto il mondo AIGAE si trasferirà in Aspromonte, per attività di aggiornamento, dibattiti e confronti sulla valorizzazione del territorio. L’evento, fortemente voluto dall’Ente Parco Nazionale ...

Ambiente : “Aigae sostiene la Candidatura del Parco Nazionale dell’Aspromonte a patrimonio Unesco” : “Aigae sostiene la Candidatura del Parco Nazionale dell’Aspromonte a patrimonio Unesco. Con la particolarità delle sue rocce, l’Aspromonte ha una storia geologica di estremo rilievo per la comunità geologica e non solo”. Lo ha affermato Filippo Camerlenghi, Presidente Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE, alla vigilia dell’importante e grande Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche Italiane, in programma da ...

Nel Parco dell'Aspromonte a caccia delle vacche sacre della 'ndrangheta : Aspromonte - Mentre la macchina si inerpica dalla Piana di Gioia Tauro verso il Parco dell'Aspromonte ti assale il dubbio di essere fuori dal mondo. Tu, che arrivi da Milano, dove pure la criminalità organizzata sta conquistando spazi di vita economica e

Parco Nazionale dell’Aspromonte : primavera sugli sci a Gambarie : Gambarie sugli sci anche a primavera! Le nevicate degli ultimi giorni hanno reso praticabili le piste da sci della nota località turistica del Parco Nazionale dell’Aspromonte. Sabato e domenica quindo sci e slittini in spalla e divertimento assicurato! Il Comune di Santo Stefano (RC) avvisa gli utenti che domani sabato 24 marzo e domenica 25 marzo 2018 si potrà sciare sulla pista azzurra e sulla pista sud. Ancora incerta l’apertura ...

Reggio Calabria : la biodiversità del Parco dell’Aspromonte in mostra al Museo dal 22 marzo al 22 Aprile : La biodiversità floristica del Parco Nazionale d’Aspromonte, accompagnata dalla straordinaria ricchezza faunistica, in mostra, per un mese, al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Nell’ambito del più ampio progetto “Natura e Cultura” condiviso dal Presidente del Parco Giuseppe Bombino e dal Direttore del MAaRC Carmelo Malacrino, nasce una nuova e suggestiva iniziativa con la quale l’intelligenza nativa della Natura appare nel ...

“Incendi Boschivi e Gestione forestale sostenibile” : nel Parco dell’Aspromonte la seconda tappa che precede il Convegno Nazionale Federparchi : Sarà il Parco dell’Aspromonte ad ospitare, il 22 e 23 Marzo prossimi, la seconda tappa di “avvicinamento” al Congresso Nazionale di Federparchi che si svolgerà a Roma nel mese di Ottobre. Il tema, su cui si confronteranno personalità istituzionali provenienti da tutta l’Italia, autorità accademiche e del mondo delle professioni, è estremante attuale: “Incendi Boschivi e Gestione forestale sostenibile”. Il Convegno è organizzato dal Parco ...

Il Parco Nazionale dell’Aspromonte si candida all’UNESCO Global Geoparks : Il Parco Nazionale dell’Aspromonte si candida all’UNESCO Global Geoparks (Rete dei Geoparchi mondiali UNESCO). Lo hanno annunciato stamattina a Reggio Calabria il Direttore dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, Sergio Tralongo, il Presidente del Parco Nazionale dell’Aspromonte, Giuseppe Bombino, Chiara Parisi Responsabile della Comunicazione, Sabrina Santagati Responsabile Ufficio GeoParco. Gli Unesco Global ...

Candidatura del Parco dell’Aspromonte all’UNESCO Global Geoparks : domani la presentazione : domani, Sabato 17 marzo alle ore 9, presso la Sala Conferenza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, si terrà il Forum di presentazione della Candidatura del Parco dell’Aspromonte all’UNESCO Global Geoparks (Rete dei Geoparchi mondiali UNESCO). Gli Unesco Global Geoparks sono creati attraverso un processo che coinvolge tutte le autorità locali e regionali e gli attori del territorio per costruire una più ampia strategia di sviluppo ...

Parco dell’Aspromonte : avviato il primo monitoraggio dei rapaci rupicoli - Falco Pellegrino e Lanario : E’ iniziato in questi giorni il censimento dei rapaci rupicoli del Parco Nazionale dell’Aspromonte, con particolare riferimento al Falco Pellegrino Falco peregrinus (nella foto di Pierpaolo Storino) e al Lanario Falco biarmicus, specie di rilievo conservazionistico per il nostro Paese, in particolare quest’ultimo, che risulta gravemente minacciato a livello globale. La nuova campagna di ricerca si inserisce in una più ampia strategia di ricerca ...

Parco dell’Aspromonte - Bagaladi : l’Ente presenta dati del “campionamento sulla trota autoctona” : Giovedì 8 marzo alle ore 17 presso la Sala Consiliare del Municipio di Bagaladi (RC), si terrà un’assemblea pubblica nella quale verranno illustrati i dati del “campionamento in zona” sulla “trota autoctona”, durati un anno, promossi in collaborazione dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e l’Università di Messina. Saranno presenti il Responsabilità del Servizio Biodiversità dell’EPNA, Antonino Siclari, e i Professori Domenico Trombetta e ...

IL SUD GIÀ E NON ANCORA/ Dalla storia alla cucina - le perle del Parco dell'Aspromonte : Il Parco dell'Aspromonte possiede un bagaglio storico, ma è anche pieno di bellezze naturali. E offre specialità culinarie a chi vuole visitarlo.

Meeting AIGAE nel cuore del Parco dell’Aspromonte : tra itinerari naturalistici inediti - grotte e borghi fantasma : “Nel solo 2017 sono stati censiti ben 30.000 tra cicogne e rapaci che hanno attraversato l’Aspromonte nella stagione tardo – estiva e autunnale. Si tratta di un numero rilevante, che conferma l’importanza internazionale del sito di osservazione. L’Aspromonte si affaccia direttamente sullo Stretto, il che lo rende uno dei pochissimi “colli di bottiglia” dove si incanalano i flussi di avifauna migratoria, che sfruttano l’ultimo ...