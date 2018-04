Il Papa Emerito compie 91 anni. Ed è ancora il maggior teologo vivente 

agi

(Di lunedì 16 aprile 2018) Benedetto XVI compie 91, 5 dei quali trascorsi da Papa Emerito, rispettando l'impegno al silenzio e alla preghiera per il nuovo Papa al quale esplicitamente assicurò obbedienza prima dell'elezione. Un atteggiamento che ha confermato più volte pubblicamente e che rappresenta un impegno a favore del suo successore Papa Francesco, vittima, come ha scritto lo stesso Ratzinger, di "uno stolto pregiudizio". Un atteggiamento di opposizione preconcetta con il quale il Pontificato si scontra. Ma se tutti i Papi hanno sperimentato tali difficoltà, questa volta c'è di nuovo che essendo vivo il predecessore viene alimentato purtroppo da personaggi che si fanno scudo della grandezza del Papa Emerito per agire contro la riforma della Curia, sulla cui necessità si era espresso apertamente 5fa lo stesso Joseph Ratzinger, ...