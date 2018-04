Il Papa Emerito compie 91 anni. Ed è ancora il maggior teologo vivente : Benedetto XVI compie 91 anni, 5 dei quali trascorsi da Papa Emerito, rispettando l'impegno al silenzio e alla preghiera per il nuovo Papa al quale esplicitamente assicurò obbedienza prima dell'elezione. Un atteggiamento che ha confermato più volte pubblicamente e che rappresenta un impegno a favore del suo successore Papa Francesco, vittima, come ha scritto lo stesso Ratzinger, di "uno stolto pregiudizio". Un ...

"Non ho tempo per leggere questi volumetti". La frase omessa del Papa Emerito getta un’ombra sul rapporto con Francesco : Sette righe sorprendenti, che sottendono un giudizio non esattamente lusinghiero della collana appena pubblicata "La teologia di papa Francesco". Si annoda attorno a questo passaggio della lettera di Benedetto XVI a papa Francesco l'ultima polemica che in queste ore dilaga nelle stanze vaticane. Ossia: perché l'ufficio stampa della Santa Sede ha deciso di omettere, nel dare conto di quella lettera, proprio quelle righe così ...