Il nuovo trailer di God of War è un tuffo nella mitologia norrena

KINGDOM HEARTS 3 : arriva il nuovo trailer classic Kingdom che mostra i minigiocchi stile LCD anni 80! Da non perdere : Una delle case produttrici più amate da parte dei videogiocatori che non possono fare a meno del gaming è senza dubbio Square-Enix che fino ad oggi ha accompagnato generazioni su generazioni sfornando sempre videogames di altissima qualità che hanno ottenuto numerose vendite. Kingdom HEARTS 3: ecco il nuovo trailer classic Kingdom che mostra i minigiocchi stile LCD anni 80, analizziamo il tutto In occasione del Kingdom ...

Code Vein si mostra in un nuovo gameplay trailer : L'action JRPG soulslike di Bandai Namco, Code Vein, si mostra in un nuovo trailer dedicato al gameplay: curiosi di dare uno sguardo al nuovo videogioco hack and slash, derivativo dai titoli delle varie serie targate From Software? Ammiriamo insieme l'ostico combat system che ci apprestiamo a vivere nel gioco in uscita quest'anno. Nel nuovo trailer di Code Vein assistiamo a una sequenza in cui, fondamentalmente, il giocatore mette in atto una ...

Nel nuovo trailer di Kingdom Hearts 3 tornano delle vecchie conoscenze : novità in arrivo : Un po' a sorpresa, Square Enix ha rilasciato un nuovo trailer di Kingdom Hearts 3: la clip è piuttosto breve, ma rappresenta un'occasione succosa per assaporare nuove sequenze di gameplay del gioco di Tetsuya Nomura, anche se forse il materiale presente nel video non è ciò che ci si aspettava. Vediamo, infatti, un piccolo minigioco che probabilmente sarà all'interno dell'avventura, ma soprattutto ritroviamo qualche piacevole, vecchia ...

Gli Incredibili 2 : un primo sguardo al villain nel nuovo divertentissimo trailer ufficiale - Best Movie : [Per tutte le news e gli aggiornamenti sul mondo dell'animazione, non dimenticate di seguire www.Movieforkids.it ] La famiglia di supereroi più spassosa del grande schermo sta per tornare! Online, infatti, è stato diffuso il nuovo trailer ...

Gli Incredibili 2 - ecco il nuovo trailer del film Pixar : La corsa verso il debutto dell’atteso sequel Pixar Gli Incredibili 2 si fa sempre più veloce: il debutto nelle sale cinematografiche americane, infatti, è previsto per il prossimo 15 giugno, anche se noi in Italia dovremo attendere fino alla fine dell’estate. In questi mesi anticipazioni e video si sono alternati facendo crescere le aspettative sul seguito del film che nel 2004 ci aveva introdotto alla famiglia dei Parr e ai loro ...

Il nuovo trailer di This is the Police 2 rivela le caratteristiche tattiche in combattimento : Tornato nella grande città, il capo della polizia Jack Boyd, il protagonista di This Is the Police, era troppo occupato con la burocrazia per prestare molta attenzione a ciò che accadeva sul campo. Ma a Sharpwood, una fredda città di frontiera dove una giovane donna chiamata Lilly Reed è stata recentemente promossa a sceriffo, dovrà adottare un nuovo approccio: dovrà tenere sotto controllo i suoi poliziotti durante missioni particolarmente ...

Pronti a trasformarvi in pericolosi barbari con il nuovo trailer di Conan Exiles? : Dopo 14 mesi di Early Access, Conan Exiles verrà finalmente lanciato l'8 Maggio e sarà disponibile in tutto il mondo in versione fisica e digitale. Oggi, Funcom dà inizio al countdown verso il lancio pubblicando un nuovo trailer che mostra il look e il gameplay del nuovo titolo. Gli sviluppatori hanno inoltre pubblicato un post sul proprio blog spiegando esattamente cosa vedremo nel gioco al lancio. E ci saranno tante novità. Ecco il comunicato ...

Ocean’s 8 - ecco il nuovo trailer ufficiale del film : Continua la saga sulle rapine più clamorose d’America: dopo i tre film che avevano visto il Danny Ocean interpretato da George Clooney radunare numerosi ladri con l’obiettivo di mettere a punto colpi da maestro, toccherà ora alla sorella Debbie Ocean, ovvero a Sandra Bullock, mettersi a capo della banda di Ocean’s 8. E come mostra il nuovo trailer disponibile qui sopra la sua sarà una squadra tutta al femminile, fra cui ...

Tutta la potenza di God of War nel nuovo trailer dedicato a PS4 Pro : Nella giornata di oggi, Sony Interactive Entertainment ha rilasciato un trailer nuovo di zecca dell'imminente e attesissimo God of War, sviluppato da Santa Monica Studio per Sony Interactive Entertainment. La clip ci permette di dare uno sguardo a qualche epico footage: curiosi di saggiare un altro po' di gameplay della nuova avventura di Kratos? Il trailer è abbastanza breve, ma mostra alcune fasi di gameplay davvero spettacolari catturate ...

God of War : il nuovo trailer "Countdown to Launch" mostra del gameplay inedito su PS4 Pro : Anche se manca poco più di una settimana al lancio oggi è il grande giorno di God of War, le cui recensioni, compresa la nostra, provano come la produzione di Santa Monica sia assolutamente eccezionale. Aspettare il prossimo 20 aprile per l'uscita del gioco sarà straziante, e per allietare l'attesa oggi Sony ha pubblicato un nuovo trailer, che potrebbe avere l'effetto contrario è aumentare esponenzialmente l'hype dei fan.Le sequenze di gameplay ...

Una periferia violenta nel nuovo trailer di Dogman - Best Movie : Questa è la trama di Dogman , film di Matteo Garrone liberamente ispirato a un fatto di cronaca nera accaduto trent'anni fa. L'opera sarà in concorso alla 71esima edizione del Festival di Cannes e ...

The Lost Child : un nuovo trailer spunta in rete : NIS America ha pubblicato in rete un nuovo trailer per The Lost Child, il nuovo Dungeon RPG di Kadokawa Games e Crim, riporta Gematsu. 2 Come possiamo vedere, il nuovo video del gioco introduce i vari "Atlas" ovvero angeli, angeli caduti e demoni che i giocatori dovranno affrontare per rendere loro alleati.The Lost Child è atteso sia in formato fisico che digitale per PlayStation 4 e Nintendo Switch, il gioco uscirà inoltre anche per PS Vita ...