Il nuovo album di Lorenzo Fragola rilasciato in due versioni | tutte le novità su Bengala

In arrivo il nuovo album di Fedez dopo Comunisti col Rolex : “Registrazioni terminate” : Il nuovo album di Fedez sta per arrivare. Secondo indiscrezioni, il disco da solista del rapper milanese dovrebbe essere rilasciato tra non troppo tempo. Da mesi, l'artista si è trasferito a Los Angeles per stare vicino alla sua compagna, Chiara Ferragni, dalla quale ha avuto il suo primo figlio Leone. Proprio durante la sua permanenza negli Stati Uniti, Fedez avrebbe terminato di registrare il suo ultimo album da solista dopo il progetto ...

Gabriella Martinelli al Monk di Roma per presentare il suo nuovo album “La pancia è un cervello col buco” : Gabriella Martinelli LA pancia E’ UN cervello COL BUCO IL nuovo DISCO RELEASE AL TRAMONTO Monk Roma Via G. MIRRI, 35 – Roma DOMENICA 22 APRILE – ORE 20,00 Gabriella Martinelli presenta il suo secondo disco, La pancia è un cervello col buco, con un concerto full band, al tramonto sul palco del Monk. “La pancia […]

In arrivo un nuovo album di Lady Gaga in estate - le sue canzoni per il progetto Rockabye Baby! : Un nuovo album di Lady Gaga uscirà in estate, ma non si tratta del successore di Joanne: negli ultimi tempi la popstar ha lavorato ad un altro disco, un album per bambini nell'ambito del progetto Rockabye Baby! Ad anticipare l'uscita dell'album di ninne nanna per i prossimi mesi è stata Lisa Roth, la sorella del rocker David Lee Roth che è ideatrice e ora vice presidente e direttrice creativa di Rockabye Baby! Il progetto di queste cover a ...

Tiziano Ferro sulle canzoni del nuovo album : “Ve le vorrei cantare già” : ROMA – Tiziano Ferro sta lavorando al nuovo album in uscita nel 2019.A testimoniarlo è una foto postata dal cantante di Latina su Instagram. L’immagine, che lo ritrae al microfono negli studi di Los Angeles, è accompagnata da una didascalia che ha mandato in visibilio i numerosissimi fan: “Che bello cantare. Scrivo, scrivo, scrivo. Manca […]

Carmen Consoli presenta Eco di Sirene - il nuovo album registrato in analogico a Roma : Eco di Sirene è il nuovo album di Carmen Consoli, disponibile da oggi, venerdì 13 aprile, in versione doppio CD, doppio LP e digitale. Questa mattina l'artista ha presentato il nuovo album alla stampa attraverso un live acustico in cui ha cantato dal vivo alcuni dei brani del suo repertorio. Delle 22 tracce di Eco di Sirene, due sono quelle inedite: “Uomini topo”, il singolo disponibile in radio dal 6 aprile, e “Tano”. La "cantantessa" ...

Dear Jack / nuovo album e nuovo cantante per la band : "Non è un caso se l’amore è complicato" : I Dear Jack, dopo due anni dedicati intensamente alla musica, tornano con un nuovo disco, una nuova formazione e un nuovo cantante. L'album si chiama "Non è un caso se l’amore è complicato"(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 19:20:00 GMT)

Thomas 18 Edition : il nuovo album con 4 nuove canzoni : Il CD sarà disponibile nei negozi, in digitale e in streaming dal 4 Maggio. In occasione del 18esimo compleanno di Thomas, è stata annunciata la nuova versione del suo album, resa ancor più speciale ...

J Balvin : a maggio uscirà il nuovo album “Vibras” : J Balvin ha annunciato l’uscita del nuovo album intitolato “Vibras”, prevista per il 25 maggio 2018. via GIPHY L’artista colombiano ha svelato anche la copertina e la tracklist della sua prossima fatica discografica: dai un’occhiata qui sotto! 1. Vibras (J. Balvin, Carla Morrison) 2. Mi Gente (J. Balvin y Willy William) 3. Ambiente 4. Cuando Tú Quieras 5. No Es Justo(J. Balvin, Zion & Lennox) 6. Ahora 7. ...

In arrivo Thomas 18Edition - nuovo album di Bocchimpani con 4 inediti : tutti i dettagli : Thomas 18Edition celebra la maggiore età di Thomas Bocchimpani. Il giovane artista ha infatti festeggiato il 13 aprile, con la possibilità di inviargli direttamente gli auguri al numero 335 62 61 775. Si può scegliere se telefonare o inviare un messaggio. L'album sarà disponibile a partire dal 4 maggio e conterrà una sorpresa per i fan, con 4 inediti che andranno ad arricchire la versione originale del disco omonimo che il giovane artista ha ...

Il nuovo album de Il Volo sarà una scommessa sul pop e la musica latino-americana : una svolta decisiva per la carriera del trio : Le ultime indiscrezioni sul nuovo album de Il Volo: una svolta decisiva per la carriera internazionale del trio. Il settimanale Chi ha raggiunto il trio di tenori e il manager Michele Torpedine, e ha rivelato alcuni indizi importanti sul prossimo album de Il Volo, di cui ancora non è stata comunicata una data d’uscita ufficiale. Quel che è certo, stando agli indizi di Chi, è che il nuovo album de Il Volo avrà una veste pop del tutto nuova, ...

Audio - testo e traduzione Let me di Zayn Malik - il nuovo singolo dal 2° album da solista : Let me di Zayn Malik è il nuovo singolo dell'ex cantante degli One Direction. Il brano anticipa il secondo disco di inediti dell'artista che, dopo l'addio alla boyband anglo-irlandese, sta lavorando da mesi alle canzoni che verranno rilasciate con il nuovo disco, il secondo della sua carriera da solista. Let me di Zayn Malik è atteso per oggi, giovedì 12 aprile, e sarà disponibile dalle ore 14.00 (ora italiana) in digital download in tutto il ...

CNCO tutto sul nuovo album della band latina del momento! : 'CNCO' è disponibile nei negozi, in streaming e in digitale. Acquistalo su iTunes e Amazon . CNCO IN ITALIA IL 20 APRILE I CNCO saranno a Milano, Venerdì 20 Aprile , per firmare le copie del loro ...

5 Seconds of Summer : il nuovo album si intitola “Youngblood” e uscirà a giugno : Squillino le trombe e rullino i tamburi, i 5 Seconds of Summer hanno annunciato la data di uscita del loro nuovo album, il terzo in studio della loro carriera. via GIPHY Si intitola “Youngblood” e potrai ascoltarlo in loop da venerdì 22 giugno. Queste sì che sono le notizie che risollevano anche il più nero dei lunedì! Tramite i loro social, 5 Seconds of Summer hanno anche condiviso la cover del disco: eccola qui sotto! Our album ...

Annunciato il nuovo album dei 5 Seconds Of Summer Youngblood : i dettagli e la data di uscita : Finalmente svelati i dettagli del nuovo album dei 5 Seconds Of Summer: la band, attualmente in tour promozionale, torna sul mercato discografico a giugno! Dopo alcune di settimane di grande attesa e trepidazione tra i fan, la band ha Annunciato l'uscita del loro nuovo disco: il 22 giugno sarà disponibile Youngblood, il nuovo album dei 5 Seconds Of Summer. Anticipato dal singolo Want You Back pubblicato a febbraio, il nuovo album Youngblood ...