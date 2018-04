Il Milan non vince da un mese | gli obiettivi rimasti per il finale di stagione

Isola dei Famosi 2018 - finale del 16 aprile in diretta : i finalisti sbarcano non più all’Idroscalo ma al MIND di Milano : Isola dei Famosi 2018 L’Isola dei Famosi 2018 arriva all’atto finale e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade a Milano durante la lunga serata, fino alla proclamazione del vincitore. Isola dei Famosi 2018: le anticipazioni della finale A partire dalle 21.30 circa, in diretta su Canale 5, Alessia Marcuzzi conduce la finale ...

Milano - vermi nella marmellata a scuola/ Codacons - esposto in Procura : “Non è un caso isolato” : Milano, vermi nella marmellata a scuola. Codacons, esposto in Procura: “Non è un caso isolato”. Le ultime notizie dopo l'ammissione di Milano Ristorazione in un comunicato(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 15:26:00 GMT)

12 esposizioni da non perdere alla Design Week di Milano : Negozi, boutique e showroom vestiti a festa, orde di visitatori anche nel più microscopico dei vicoli, stanze degli hotel dai prezzi inavvicinabili e un’eco di “esperienziale, avanguardistico, sensoriale” che si diffonde a spron battuto nell’aria. L’atmosfera a Milano inizia a scaldarsi in attesa della nuova edizione della Design Week, che anche quest’anno – in concomitanza con il Salone del Mobile alla Fiera di Rho ...

Milano suona la nona : 'C'è fiducia' - : L'Olimpia si sbarazza anche di Cantù , 98-93 il finale, e si conferma in testa alla classifica, con due punti di vantaggio sui Venezia. Per Milano si tratta della nona vittoria consecutiva in regular ...

Tra Milan e Napoli 0-0 che non serve a nessuno Donnarumma super : Il Napoli non riesce ad andare oltre lo 0-0 a San Siro con Donnarumma che ha salvato il risultato nel recupero con una strepitosa parata. La Juve contro la Samp ha l'occasione di andare a +6 sui partenopei. Spettacolo tra Sassuolo e Benevento 2-2, il Bologna batte 2-0 il Verona

Il Milan ferma il Napoli - un pari senza reti che non serve a nessuno : Il deludente 0-0 tra Milan e Napoli castiga entrambe. Gattuso dice addio all'ultimissima speranza di Champions, Sarri sa che adesso per prendersi lo scudetto ci vorrebbero miracoli in serie. E' stata ...

Milan-Napoli 0-0 : la squadra di Sarri sbaglia troppo e non passa a San Siro Juve- Samp alle 18|Classifica : Partita salvata da Donnarumma al 92esimo con un intervento prodigioso su Milik. Ma in precedenza i partenopei avevano sprecato almeno altre due palle gol

Milan-Napoli | Diretta dalle 15 A caccia di 3 punti per non mollare : Va in scena a San Siro il match tra Milan e Napoli, una partita mai banale qualunque sia la classifica delle due squadre: quest'anno tuttavia la sfida vale molto anche da questo punto di vista,...

Milano - non è troppo tardi per sposarsi : il sì a 90 anni nella casa di riposo : Lui gliel'aveva promesso quattro volte, in quasi cinquant'anni di vita insieme: «Ti sposerò». In chiesa, oltre che con il rito civile con cui erano uniti dal 1971. Ma gli anni sono passati, Umberto ...

Milan - Gattuso : "Non giudico Buffon - sono l'ultima persona che può parlare di altri" : Il tecnico alla vigilia del match con il Napoli: "La squadra sta bene e non è vero che siamo stanchi. Sarri? Un maestro da cui imparare, ha portato qualcosa di nuovo"

Milan - Gattuso : 'Buffon? Non lo giudico. Fiero di Juventus e Roma' : CARNAGO , Varese, - ' Ho provato grandissimo orgoglio per il nostro calcio, per il nostro campionato, da anni non si vedevano prestazioni così importanti e questo fa solo bene '. Così il tecnico del ...

Milan - Gattuso : 'Donnarumma alzi l'asticella. Buffon? Non posso giudicare' : L'errore ci sta, deve alzare l'asticella, ha le doti per diventare il più forte al mondo'. SUL PASSATO DA CALCIATORE 'Quando scendevo in campo, ero disposto anche a battagliare contro mio padre per ...

Milan-Napoli - Gattuso LIVE : 'Non siamo stanchi - la squadra è viva' : Tre punti per continuare a sperare in un piazzamento Champions e per difendere il sesto posto dagli assalti delle inseguitrici: dopo la sconfitta contro la Juventus e i due pareggi consecutivi contro ...