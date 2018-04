La Cassazione : 'Il marito che cerca incontri sul web è infedele : Non commette abbandono di tetto coniugale la moglie che sorprende il marito a navigare sul web in cerca di relazioni con altre donne, perchè è una "circostanza oggettivamente idonea a compromettere la ...

Il marito è infedele anche quando cerca incontri sul web. Se la moglie lo lascia non è abbandono di tetto : La Cassazione ha respinto il ricorso di un ex marito che voleva addebitare la causa della separazione alla moglie per violazione dell'obbligo di coabitazione dopo che la signora se ne era andata di ...