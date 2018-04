Il marito che cerca incontri sul web è infedele | lo dice la Cassazione

Il marito è infedele anche quando cerca incontri sul web. Se la moglie lo lascia non è abbandono di tetto : La Cassazione ha respinto il ricorso di un ex marito che voleva addebitare la causa della separazione alla moglie per violazione dell'obbligo di coabitazione dopo che la signora se ne era andata di ...

La Cassazione : 'Il marito che cerca incontri sul web è infedele : Non commette abbandono di tetto coniugale la moglie che sorprende il marito a navigare sul web in cerca di relazioni con altre donne, perchè è una "circostanza oggettivamente idonea a compromettere la ...

Il marito è infedele anche quando cerca incontri sul web. Se la moglie lo lascia non è abbandono di tetto : La Cassazione ha respinto il ricorso di un ex marito che voleva addebitare la causa della separazione alla moglie per violazione dell'obbligo di coabitazione dopo che la signora se ne era andata di ...

"Vandali contro casa Kyenge" - poi confessa il vicino : "Ripicca per il marito che non raccoglie le feci del cane" : È stato per qualche ora un caso politico, poi tutto si è risolto. Nessun raid razzista contro l'abitazione...

Berlusconi show in Molise - alla ragazza che gli stringe la mano : “Se fai così non trovi marito”. Poi consiglia a tutti un volo in elicottero : “Ti insegno una cosa: se vai avanti a stringere la mano così non trovi marito”. così Silvio Berlusconi con una ragazza di 23 anni che si è avvicinata al cavamliere appena sceso dall’elicottero a Termoli chiedendogli di stringergli la mano. Berlusconi gli ha subito stretto la mano e lei gli ha risposto: “Ce l’ho già il fidanzato”. Berlusconi le risponde: “ma non ti sposa perché pensa: se stringe così ...

Palermo : donna picchiata dal marito salvata dal suocero che chiama la Polizia : Palermo, 13 apr. (AdnKronos) - Una giovane donna picchiata dal marito viene salvata dal suocero che chiama la Polizia. E' avvenuto a Palermo dove il giovane è stato arrestato dalla Questura di Palermo con l'accusa di lesioni e maltrattamenti nei confronti della moglie. Ad avvertire gli agenti dell’U

“Sta partorendo!”. Niente ambulanza : che succede in casa. All’ottavo mese di gravidanza - improvvisamente avverte le contrazioni. Il marito chiama subito i soccorsi ma non c’è tempo. Quello che fa l’uomo è pazzesco : Dopo quanto accaduto di certo nessuno potrà dire che Quello è proprio suo figlio. Sì, perché quanto accaduto vicino Pavia ha davvero dell’incredibile, e del magico se vogliamo. La moglie ha iniziato ad accusare improvvisamente le contrazioni con un mese d’anticipo rispetto alla data presunta del parto. E così, di fronte alla situazione che improvvisamente si è venuta a creare, per un uomo residente a Gropello Cairoli, piccolo ...

Genova - preso il marito di Angela : “L’ho uccisa io perché mi tradiva” : È stato fermato all'alba Javier Napoleon Pareja Gamboa, il 52enne originario dell'Ecuador ricercato da due giorni per l'omicidio della moglie Angela Jenny Coello, trovata cadavere nella sua casa di via Fillak a Genova. "L'ho uccisa perché mi tradiva", avrebbe confessato alle forze dell'ordine mentre aveva ancora addosso i vestiti sporchi di sangue.Continua a leggere

“Glielo ha messo male”. Un’emorragia infinita. Dopo il terzo figlio aveva deciso di stare più attenta così in accordo con il marito sceglie un metodo particolare. Ma le conseguenze sono catastrofiche : A 25 anni è già madre di tre bambini,la sua vita fino a questo momento era stata molto serena e Shannon Hubbard non poteva essere più contenta. Sicuramente l’impegno familiare per lei è sempre stato una gioia, ma anche molto impegnativo, così ha deciso di utilizzare un particolare metodo contraccettivo per evitare ulteriori gravidanza. Ma la giovane donna della Sunshine Coast, in Australia non poteva immaginare di andare incontro a ...

marito - fidanzato - amanti : ecco quanti uomini ha lei. La sua vita - molto sopra le righe - che la rende “felicissima”. Ma che non ha convinto tutti : il perché di quelle scelte ai limiti del proibito : Magari quando pensiamo al matrimonio la prima cosa che ci viene in mente non è certo una relazione a più persone, tutte felicemente sotto lo stesso tetto e tutti, a turno, sotto le lenzuola. Eppure, stando alle parole di queste donne, il segreto della felicità potrebbe proprio essere questo. Se pensate che si tratti di una semplice burla, provate a leggere la storia di Mary Crumpton, 44 anni, che conta nel suo personalissimo portafogli ...

Partigiano e staffetta - marito e moglie - morti novantenni a distanza di poche ore : Sono morti a poche ore di distanza dopo una vita insieme come insieme avevano fatto la lotta partigiana. La loro storia è stata raccontata dalla Gazzetta di Reggio, ma ha fatto il giro del web perché Nerina e Nino hanno lottato e vissuto insieme. Erano marito e moglie, ma prima ancora erano stati staffetta e Partigiano di Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia. Nerina Lanzoni, 95 anni, era sorella del Partigiano Selvino, ucciso a Luzzara, e ...

20mila euro al mese alla moglie perché ha scarificato il lavoro per la carriera del marito : Luca Bettonte, amministratore delegato di Erg, aveva chiesto di ridurre i contributi all'ex consorte per portarli a 3.300 euro al mese.Continua a leggere

Silvio Testi - marito di Lorella Cuccarini/ Un amore che dura da 25 anni ma... : Silvio Testi e Lorella Cuccarini stanno insieme da 25 anni e dalla loro unione sono nati quattri figli. Ma non tutto è stato facile in questa longeva unione.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 13:50:00 GMT)

Entra in vigore la nuova norma sull'assegno di mantenimento : carcere per il marito che non paga quanto dovuto : L'assegno di mantenimento a moglie e figli è obbligatorio sempre. Entra in vigore oggi l'articolo 570 bis del codice penale, che riordina la materia fugando definitivamente i dubbi provocati da regole e sentenze che, spesso, sono state in contraddizione tra loro. Il coniuge che non adempie l'obbligo, rischia il carcere fino a un anno e una multa di 1032 euro. A riferirlo è Il Messaggero:"Le pene previste dall'articolo 570 si ...