Il latte europeo sta mandando sul lastrico gli agricoltori africani Video : Tra le frasi sintetiche che vengono utilizzate per raccogliere consenso politico sul tema dell’emigrazione che dall’#africa si sposta verso l’Europa, una delle più ricorrenti è: “Aiutiamoli a casa loro”. Nel frattempo però, la strategia commerciale delle multinazionali europee contribuisce in modo sostanziale a indebolire l’economia locale. Il mercato del #latte ne è un esempio iconico. I prezzi aggressivi a cui vendono il latte in polvere ...