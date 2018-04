Il Gip di Ragusa dissequestra la nave della Ong spagnola Open Arms

huffingtonpost

(Di lunedì 16 aprile 2018) Il Gip di, Giovanni Giampiccolo, rigettando la richiestaProcura locale, ha disposto il dissequestroOngProactiva, che è ormeggiata al porto di Pozzallo dal 18 marzo scorso dopo il salvataggio di 218 migranti. L'imbarcazione era stata sequestrata su disposizioneProcura distrettuale di Catania. Il Gip etneo, il 27 marzo, ha convalidato il provvedimento escludendo però il reato di associazione per delinquere: gli atti sono passati per competenza a.Il provvedimento del Gip è esecutivo e sarà eseguito in giornata. Lo rendono noto i legaliOgn, gli avvocati Rosa Emanuela Lo Faro e Alessandro Gamberini. Sarà personalesquadra mobileQuestura diGuardia costiera di Pozzallo a notificarlo all'amministratore giudiziario nominato dopo il sequestro."Sono ...