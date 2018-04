Il finale di The Walking Dead 8 rende omaggio a Carl e riabilita i traditori

Deborah Xhako a The Voice alla conquista della finale del talent : Ha puntato il dito verso 'zio' J-Ax, giovedì sera, sbalordita e felice dopo aver visto man mano girarsi verso di lei le quattro poltrone dei big della canzone italiana - Al Bano, J-Ax, Cristina ...

Nel finale di The Walking Dead 8 Eugene e Jesus protagonisti : traditori o eroi? : Ultimo episodio e gran finale per The Walking Dead 8 che proprio domani, negli Usa, e lunedì, in Italia, chiuderà un lungo ciclo durato otto anni, parola di Scott Gimple. Il papà della serie è convinto che sia il momento di voltare pagina e non solo per via di un'esigenza narrativa ma anche per una questione di ascolti visto che la serie non è mai scesa così in basso come con la stagione sette. La continua caccia al gatto e al topo e lo ...

Con il finale di The Walking Dead 8 si chiuderà un ciclo : un altro addio attende il pubblico? : Il finale di The Walking Dead 8 non sarà solo un ultimo episodio per la stagione ma chiuderà un ciclo durato otto anni. Le parole usate da Scott Gimple per parlare dell'ultimo episodio in onda domenica sera negli Usa e lunedì in Italia, lasciano il pubblico con il fiato sospeso. Cosa significa che un ciclo si chiuderà? Forse un altro addio tra i personaggi storici attende il pubblico di AMC? A riportare le parole di Scott Gimple sul finale ...

Primo trailer del finale di The Walking Dead 8 : Rick e i suoi nella trappola di Negan? : Mancano poche ore alla messa in onda italiana del penultimo episodio ma da qualche ora è già disponibile il Primo trailer del finale di The Walking Dead 8. Il ritorno di Negan al comando dei Salvatori non migliorerà le cose per Rick e i suoi e nemmeno il tentativo, disperato, di Michonne di leggere la lettera di Carl, ha avuto il risultato sperato. "Basta parlare", con queste parole Negan chiude il penultimo episodio e lancia il gran finale ...

The Sinner 2 ci sarà : Il finale della prima stagione in onda in Italia - Jessica Biel tornerà? : Il pubblico è ancora con il fiato sospeso dopo le rivelazioni della scorsa settimana ma quello che è certo è che The Sinner 2 ci sarà. I nuovi episodi della serie sono già stati annunciati ufficialmente proprio nei giorni scorsi e, a quanto pare, Jessica Biel potrebbe tornare non solo nei panni di produttrice, come è successo per la prima stagione, ma anche come protagonista. USA Network ha annunciato che The Sinner 2 ci sarà e potrebbe ...

L’omaggio di The Big Bang Theory a Stephen Hawking con un episodio-tributo prima del finale di stagione : Una serie che tratta di scienza, come The Big Bang Theory, il cui nome si ispira alle teorie di Stephen Hawking, non poteva non rendere omaggio a uno dei più grandi scienziati. Ad annunciarlo è Bill Prady, co-creatore insieme a Chuck Lorre, e l'attuale showrunner Steve Holland, che durante il PaleyFest hanno parlato del successo della sit-com e del suo futuro. Dopo che il cast lo aveva ricordato nelle sue molteplici apparizioni in qualità di ...

L'episodio finale di Batman : The Enemy Within si mostra in due trailer con due diversi Joker : Dopo aver debuttato l'anno scorso, Batman: The Enemy Within di Telltale Games sta concludendo la sua stagione con l'imminente episodio finale, e questa volta i giocatori potranno sperimentare due finali molto diversi, a seconda delle scelte che hanno fatto durante il percorso.Come riporta Dualshockers, Telltale Games ha rilasciato materiale video dal quinto ed ultimo episodio di Batman: The Enemy Within, intitolato "Same Stitch", anche se questa ...

American Crime Story : The Assassination of Gianni Versace il finale : Il gran finale di American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace la serie antologica ideata da Ryan Murphy arriva su FoxCrime venerdì 23 marzo alle 21,05 a meno di 48 ore dalla messa in onda negli Stati Uniti. American Crime Story, anticipazioni L’episodio finale di American Crime Story: the Assassination of Gianni Versace ci riporta a Miami sulla scena del delitto: la scalinata della Villa Casuarina macchiata dal sangue dello ...

Mozart in the Jungle 5 ci sarà? Il finale della quarta stagione in onda su Sky Atlantic il 21 marzo : A poche ore dal gran finale in onda su Sky Atlantic proprio oggi, 21 marzo, i fan non possono far altro che chiedersi se Mozart in The Jungle 5 ci sarà oppure no. Il seguito è sempre atteso dai fan ma, al momento, sembra che i futuro sia ancora incerto. Il rinnovo per una quarta stagione è arrivato a gennaio del 2017 e il fatto che ancora non ci siano notizie certe lascia pensare che Mozart in The Jungle 5 non ci sarà. Le prime stagioni ...

Kaley Cuoco di The Big Bang Theory sulle nozze di Amy e Sheldon : “Spero nel finale di stagione” : Quando avverranno le nozze di Amy e Sheldon? Per la star Kaley Cuoco di The Big Bang Theory il lieto evento dovrebbe accadere nel finale dell'undicesima stagione. Intervistata da Entertainment Tonight durante un gala, l'attrice ha svelato qualche dettaglio in più su quello che considera il matrimonio dell'anno. "Sarà qualcosa di molto, molto strano, ma sarà anche assolutamente adorabile e affascinante. Esattamente come loro." Tutto tace sul ...

Il finale di The Walking Dead 8 già mostrato nella misteriosa scena di Rick? : Siamo ormai a metà settimana e l'attenzione di tutti è già al prossimo episodio di The Walking Dead 8. Il finale della serie si avvicina a grandi passi e sembra proprio che una delle scene (se non gli ultimi minuti) sono già andati in onda nella midseason première. Naturalmente stiamo parlando della famosa e misteriosa scena in cui Rick appare seduto sotto un albero visibilmente sconvolto e ferito. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di questa ...

The Strain 5 ci sarà? Anticipazioni sul finale della quarta stagione in onda il 9 marzo su Fox : finale della quarta stagione per la serie horror firmata da Guillermo Del Toro e Chuck Hogan, in onda stasera, 9 marzo, su Fox, e gli spettatori italiani sperano di vedere un seguito alla storia: The Strain 5 ci sarà? Il quarto capitolo dello show in onda su FX è stato dedicato alla battaglia epica tra gli umani e i vampiri (Strigoi), al cui comando vi è il Padrone, che ha stabilito un regime totalitario. Abbiamo lasciato i nostri ...

Annunciata una data di uscita per l'episodio finale di Batman : The Enemy Within : l'episodio finale di Batman: The Enemy Within ha finalmente una data di uscita: come segnala Gamingbolt, "Same Stitch", il culmine di questa seconda stagione, arriverà il prossimo 27 marzo. I giocatori potranno aspettarsi tre ore e mezza di contenuti con questo nuovo episodio e intraprendere due strade completamente diverse, nei riguardi di John Doe (il Joker), a seconda delle scelte fatte negli scorsi episodi. Nello specifico, in "Same Stitch" ...

Coppa del Mondo - SuperG Crans-Montana : Brignone beffata nel finale - 4ex aequo. Vince Weirather : Perché, quando era praticamente certa di aver strappato il 24esimo podio in una prova di Coppa del Mondo, seppur in ex aequo con la padrona di casa Michelle Gisin , oro in combinata alle recenti ...