Il figlio malato ha bisogno di un rene | il papà compie un gesto estremo

A Padova - dona un pezzo del suo fegato al figlio malato : il padre salva il bimbo di 1 anno : Il figlio ha meno di un anno, è in fin di vita e ha urgente bisogno di un trapianto di fegato. La ricerca dell'organo risulta fallimentare, così si pensa a un donatore vivente. I genitori del piccolo si propongono entrambi e alla fine la scelta ricade sul padre, che, donandogli il 25% del suo fegato, gli salva la vita. È accaduto a Padova, dove da vent'anni non si eseguiva un intervento simile. Si legge sul Messaggero:Non ...

Papà obeso perde 51 chili per poter donare un rene al figlio malato di cancro : Un genitore farebbe di tutto pur di aiutare il figlio. Anche perdere più di 50 chili per potergli donare un rene nuovo perché malato di cancro. E' quello che ha fatto Barry Stokes, un 61enne del...

“Vi racconto la storia di mio figlio Matteo - malato e morto a 26 anni - ignorato dall’Inps” : Matteo Galasso è morto a soli 26 anni dopo una lunga malattia: sua madre Grazia ha raccontato la sua storia, e la beffa subita dopo una visita all'Inps che dopo un tumore alle ossa e un trapianto di cuore ha avuto il coraggio di abbassare dal 100% all'80% la percentuale di invalidità di questo ragazzo.Continua a leggere

“Certo Elena…”. Costanzo senza remore. Il giornalista interviene sul caso della Santarelli e del figlio malato. Dopo le tante critiche arriva il giudizio del giornalista : La vicenda personale di Elena Santarelli ha commosso moltissimo. La showgirl a novembre ha voluto raccontare del periodo difficile che sta attraversando. Il figlio Giacomo, nato dal matrimonio con l’ex calciatore Bernardo Corradi, ad appena 8 anni deve combattere una battaglia difficilissima: purtroppo un brutto male lo ha colpito. Da principio la madre non è voluta entrare nel merito, ma poi ha deciso di dire che il bambino ha un ...

Truffa anziani genitori di una vittima di lupara bianca : "Vostro figlio è vivo - malato terminale" : In realtà il figlio era morto da anni e il Truffatore lo sapeva bene. Le vittime viveano di pensione ma per far fronte alle richieste hanno venduto un immobile e alcuni terren. Hanno chiesto anche soldi in prestito: negli anni hanno sborsato 200mila euro

Elena Santarelli sul figlio malato : “Non ha la leucemia ma un tumore” : Elena Santarelli e il figlio malato: “Non ha la leucemia, ma un tumore” Elena Santarelli non si nasconde dietro a un dito e torna a parlare di Giacomo, il figlio di otto anni avuto dal marito Bernardo Corradi a cui è stata diagnosticata una malattia spinosa lo scorso 30 novembre. Lo ha fatto oggi dal […] L'articolo Elena Santarelli sul figlio malato: “Non ha la leucemia ma un tumore” proviene da Gossip e Tv.

Fecondazione eterologa : il nuovo test di compatibilità genetica riduce il rischio di avere un figlio malato : Nella Fecondazione eterologa c’è un elemento in più per poter scegliere la donatrice o il donatore migliore: il confronto genetico. Il centro di medicina della riproduzione ProCrea di Lugano lancia il matching genetico per le coppie con problemi di infertilità che fanno ricorso ad un donatore di seme oppure all’ovodonazione. Una verifica di compatibilità genetica che va ben oltre i classici parametri di selezione dei donatori e delle donatrici. ...

“Mio padre è morto”. Lutto nel mondo del cinema - un altro grande se ne va. Ad annunciarlo il figlio : “Era malato”. Con i suoi film ha fatto sognare tutti noi - una perdita davvero devastante : A volte gli eroi passano in secondo piano, lavorando dietro le quinte instancabilmente ma senza mai farsi troppo notare. È questo il caso del regista, animatore e disegnatore statunitense William Bud Luckey, uno dei creatori del film di animazione “Toy Story” con cui conquistò una nomination all’Oscar, inventore del personaggio di Woody. Luckey è morto sabato scorso, dopo una lunga malattia, in una casa di riposo di ...

People show di Maria de Filippi : padre vedovo e malato abbandonato dal figlio : Nuove ed emozionanti storie hanno fatto da protagoniste nel sesto appuntamento di C'è Posta Per Te del 24 febbraio 2018. Il People show di Maria De Filippi continua ad essere un punto fermo, un'ancora di salvezza, per coloro che hanno bisogno di aiuto estremo per risolvere certe questioni rimaste in sospeso. Tra queste storie c’è stata una che ha visto come protagonista il rapporto genitori-figli: un padre vedovo che si è rifatto una vita con ...