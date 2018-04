Il derby Dopo la passione Capitale | uno notte razionale e nervosa

Lazio-Roma - un brutto derby Dopo le fatiche in Europa ma le due romane restano favorite per la Champions : ecco perchè : Lazio-Roma, si è concluso un brutto Derby valido per la 32^ giornata del campionato di Serie A, nei primi 80 minuti noia con una sola occasione, il palo di Bruno Peres, la partita cambia dopo l’espulsione di Radu e l’occasione più importante capita a Marusic, nel finale qualche occasione per Dzeko ma il risultato non si è sbloccato. Una partita brutta ma condizionata dalle fatiche in Europa, la squadra di Di Francesco era reduce ...

Delirio Capitale - Lazio-Roma è già derby : un incrocio pazzesco dopo i brividi d’Europa : Lazio-Roma è già Derby, incrocio pazzesco dopo le partite europee. Momento opposto per le due squadre, la squadra di Di Francesco è reduce dall’entusiasmante successo in Champions League contro il Barcellona e la storica qualificazione in semifinale, adesso attende l’avversario e può raggiungere l’ultimo atto della competizione. Incredibile invece l’eliminazione della squadra di Simone Inzaghi, dopo il 4-2 della gara ...

Ferrero e l'uscita 'oscena' in tv dopo il derby : 'La palla è come una donna...' : ' Giampaolo anche l'anno prossimo alla Samp? Io gli voglio bene perché è un maestro di calcio ed è una grande persona e un grande lavoratore - aggiunge Ferrero a Premium Sport - : sta lì 12 ore a ...

Inter - Bergomi rimprovera i tifosi dopo il derby : ecco le sue parole : L'Inter esce dal derby con il Milan con il rammarico di non aver concretizzato la superiorità mostrata in campo. Una supremazia territoriale e non solo, legittimata anche e soprattutto dalle parole degli avversari, come nel caso di Gattuso che ha sottolineato come i nerazzurri siano stati superiori ai rossoneri. Un attestato di stima che non può che far piacere a Luciano Spalletti che, con buona probabilità, avrebbe preferito vincere, sebbene ...

Il vento è cambiato : dopo gli ultimi derby modesti - la speranza del 2018 : I derby degli ultimi anni non hanno entusiasmato in quanto a spettacolo, ma secondo la Gazzetta dello Sport a Milano sembra essere cambiato il vento. 'I Milan-Inter degli ultimi anni sono stati spesso partite modeste, risolte da bruti dalla scivolata facile come De Jong e Joel Obi, ma il 2018 lascia ...

La svolta dopo il derby rinviato. Milan e Inter adesso si giocano tutto : Un mese fa rossoneri al top e nerazzurri in crisi. Spalletti ha ritrovato Icardi e i croati. Il rinnovo di Gattuso invece non è più così sicuro: 'Bisogna essere convinti in due' Il primo l'ha vinto 3-...

Milan - il rinnovo di Gattuso tarda : arriverà dopo il derby? : Milan, il rinnovo di Gattuso tarda: arriverà dopo il derby? Milan, il rinnovo di Gattuso tarda: arriverà dopo il derby? Continua a leggere

Genoa - Ballardini : “il derby? ora pensiamo solo alla partita di domani - poi penseremo a quella dopo” : “Sarà una partita molto importante contro una squadra ben attrezzata. Il derby? ora pensiamo solo alla partita di domani, poi penseremo a quella dopo”. E’ l’indicazione del tecnico del Genoa Davide Ballardini in vista del match contro il Cagliari. Una sfida che arriva dopo il pareggio con la Spal contro cui “siamo riusciti a prendere gol per troppa generosità e perché non eravamo ben messi in campo. Calati nel ...

Al derby con l'Inter 2.0 : dopo il rinvio - Spalletti conquistato da Brozovic e Rafinha : Quando giocavano sempre gli stessi e l'Inter vinceva e veleggiava in scia al Napoli, ci si chiedeva se quella formazione sarebbe passata alla storia come Sarti-Burnich-Facchetti... Ebbene, non è ...

Colpo Verona nel derby Terz'ultimo dopo 1-0 al Chievo : Un gol di Caracciolo nel secondo tempo decide la stracittadina. L'Hellas scavalca il Crotone impegnato domenica con la Sampdoria. Continua il momento delicato dei clivensi

Beach volley - World Tour 2018 - Fort Lauderdale. VIDEO Le dichiarazioni degli azzurri dopo il derby : Mancano circa quattro ore al quarto di finale tra Paolo Nicolai e Daniele Lupo e gli spagnoli Herrera/Gavira nel Major Series di Fort Lauderdale ma tiene ancora banco la bellissima sfida degli ottavi di finale che hanno visto di fronte le due coppie italiane ieri sera con il successo al tie break dei vice campioni olimpici. Da Fort Lauderdale ecco le dichiarazioni delle due coppie azzurre al termine del match. La sintesi giornaliera delle gare ...

Ciccio Graziani massacra Mazzarri ed il Torino dopo il derby perso : Francesco (Ciccio) Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per analizzare il derby della mole perso dalla sua ex squadra, il Torino, contro la Juventus. Graziani ha clamorosamente sbugiardato Mazzarri, il quale sostiene d’aver giocato meglio della Juventus: “Altro che ‘Toro’, è una mucca camuffata. E’ sbagliato dire che ha tenuto testa alla Juventus. Se sei sotto 1-0 contro una squadra incerottata non puoi fare due tiri in ...

Higuain ko alla caviglia : abbandona il derby Dopo 14' - Juve in ansia : Il Pipita paga uno scontro con Sirigu al 3'. Fuori Mandzukic, Dybala resta in panchina: Allegri non lo rischia con 75' da giocare