Il derby della Capitale finisce 0-0

Serie A. derby della Capitale senza reti - Lazio e Roma staccano l'Inter di un punto : Squadre prudenti, poche le occasioni. Ma il finale si infiamma. Rosso a Radu all'80'. Grande occasione per Marusic. Al 90' Strakosha salva su Dzeko che un minuto dopo prende la traversa

Calcio - tifosi della Lazio intonano cori antisemiti su Anna Frank e fanno saluti romani a Ponte Milvio prima del derby : Il coro “Anna Frank è della Roma” e, insieme, i saluti romani. Il tutto ripreso dai cellulari, come mostra un video diffuso da Il Messaggero. Nel giorno del derby della Capitale, i tifosi della Lazio tornano protagonisti di episodi di antisemitismo, come già fu in occasione della stracittadina d’andata e ancora prima lo scorso ottobre, con lo scandalo delle figurine – affisse in cruva Sud (quella della Roma) durante la ...

ROMAntada Di Francesco - brutto risveglio della Lazio : le due facce della medaglia - si avvicina il derby da sogno : Roma-Lazio, il derby che promette spettacolo. Si sta giocando al 32^ giornata del campionato di Serie A, turno molto importante per le zone alte e basse della classifica, si chiude con il botto con la sentitissima partita tra Lazio e Roma, un match che non ha bisogno di grosse presentazioni. Momenti opposti per le due squadre, la squadra di Di Francesco è reduce dall’incredibile remuntada nella gara di ritorno di Champions League contro il ...

Lazio-Roma - su che canale vedere il derby in tv? La data e l’orario della partita. Il programma completo : Tutto in una notte. Lazio e Roma si giocano la qualificazione alla prossima Champions League nel derby capitolino di domenica 15 aprile, posticipo della 32^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. I giallorossi hanno ancora negli occhi e nel cuore l’impresa epica della qualificazione alle semifinali col clamoroso 3-0 al Barcellona, ma in campionato sono reduci da una sconfitta interna contro la Fiorentina, che ha parzialmente ...

Canottaggio - il derby Remiero compie 40 anni. Il programma della sfida : L'evento, giunto al suo quarantesimo anniversario, avrà luogo domenica 15 aprile prima del derby calcistico. Ecco il programma della competizione

derby remiero - il 15 aprile la 40a edizione della sfida fra Canottieri Lazio e Canottieri Roma : Quarant'anni di storia e due Circoli storici a contendersi la grande coppa in argento e l'onore cittadino: il 15 aprile si rinnoverà la magia del 'Derby remiero', la sfida sul Tevere che dal 1978 ...

Il derby della vendetta e dei rimpianti : A quel punto, però, la squadra di Mourinho si è ribellata all'idea di vedere i cugini festeggiare in casa propria e, con un plot twist degno del campionato più spettacolare al mondo, ha ribaltato ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : pari il derby della lanterna (31^ giornata) : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi. Siamo nella 31^ giornata: spicca il derby di Genova, Juventus a Benevento mentre la Roma ospita la Fiorentina(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 22:45:00 GMT)

Sampdoria-Genoa 0-0 - derby della Lanterna senza gol : Niente gol nel derby della Lanterna. Attacchi sterili, meglio le difese. Poche occasioni e un paio di proteste in area doriana per presunti rigori pro Genoa. Giampaolo ci prova di più ma senza ...

Serie A : scatta l'ora del derby della lanterna. Alle 20 : 45 Sampdoria-Genoa : In streaming sarà disponibile, sempre per gli abbonati, sui portali Sky Go e Premium Play . SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK , TWITTER E TELEGRAM SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E ...

Tra rimpianti europei e derby della Lanterna. Il sabato nel pallone : BENEVENTO-JUVENTUS , sabato ore 15, arbitro Pasqua di Tivoli, Spagna/1 Martedì sera la Juventus ha provato in Champions quello che, probabilmente, proverà il Benevento con lei in campionato. Tanta e ...

Calcio amarcord - Milito padrone del derby della Lanterna - rivivi Sampdoria-Genoa 0-1 del 2008 : La sfida fra le due squadre di Genova decisa da un gol del Principe, ma la Samp protesta contro l'arbitro Farina

Serie A/ Il derby della Madonnina : una lezione dantesca - due svarioni di Icardi - nessun gol : ALFREDO MARIOTTI commenta il derby della Madonnina, pareggiato senza reti con due colossali errori di Icardi sotto porta. I nerazzurri avvicinano così la qualificazione alla Champions League(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 07:00:00 GMT)