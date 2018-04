Il Coachella look per l’uomo | shorts & denim

E' di nuovo tempo di Coachella : i migliori look per essere hippie anche in città : A spopolare sotto palco e perché no, il venerdì sera con le amiche, è sempre Revolve , il brand più amato delle it girl di mezzo mondo. Per la capsule destinata ai look da festival il sito ha ...

Coachella 2018 - i look più belli del primo weekend : primo weekend, primo giro di look. A Indio, California, dal 14 al 17 aprile, è andato in scena uno scoppiettante Coachella 2018, attesissimo festival musicale con protagonisti sul palco ospiti iper cool. In prima linea una scatenatissima Beyoncé e i suoi numerosi cambi di look: prima un costume di scena alla Nefertiti. Poi un paio di shorts in denim, con felpa cropped gialla e stivali con frange. Infine il gran finale, insieme a sua sorella ...

Beyoncé al Coachella 2018 in stile Nefertiti/ Il doppio look conquista tutti - #Beychella diventa virale : Beyoncé al Coachella 2018 in stile Nefertiti: il look della cantante spiazza tutti per poi regalare sul palco una sorpresa ai fan con la reunion delle Destiny’s Child.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 20:07:00 GMT)