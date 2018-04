Il cielo è di tutti | musica per la Siria

Tutti con gli occhi al cielo : c'è lo show del satellite cadente : Il "palazzo celeste" è sempre più vicino e i calcoli sono difficili. Astrofisici, centri di ricerca specializzati e 15 agenzie spaziali di tutto il mondo stanno seguendo Tiangong 1 attraverso potenti telescopi e radar. Il modulo della stazione spaziale cinese ha perso il controllo e sta ruotando velocemente su sé stesso, precipitando verso la Terra alla velocità di 28mila km orari. La stima di rientro in atmosfera è prevista per la notte tra ...

“Questa è mia figlia!?”. Video struggente. Al settimo cielo per l’arrivo della loro prima figlia vanno in ospedale - ma quello che li attende è pazzesco. Il padre filma la nascita : la reazione della bambina lascia tutti senza parole : Pochi istanti dopo essere venuta alla luce, la piccola Agata Ribeiro Coelho, nata a Santa Monica, in Brasile, con parto cesareo, è stata ‘presentata’ alla sua mamma. Un momento che ogni genitore aspetta con ansia. Dopo tutti quei mesi ad attendere l’arrivo del proprio bebè, l’emozione cresce ed è insiegabile quello che si prova. Coelho de Souza è una giovane donna brasiliana di 24 anni che mai nella vita si sarebbe aspettata una cosa del ...