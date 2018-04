huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Il cappello di Macron sul raid in Siria: 'Ho convinto Trump a restare' - VincentBond007 : RT @HuffPostItalia: Il cappello di Macron sul raid in Siria: 'Ho convinto Trump a restare' - ILpiddinoRocco : RT @HuffPostItalia: Il cappello di Macron sul raid in Siria: 'Ho convinto Trump a restare' - HuffPostItalia : Il cappello di Macron sul raid in Siria: 'Ho convinto Trump a restare' -

(Di lunedì 16 aprile 2018) "L'operazione è riuscita sul piano militare, i missili hanno raggiunto gli obiettivi ed è stata distrutta la loro capacità di produrre armi chimiche. E da parte loro non c'è stata nessuna vittima". All'indomani dell'attacco incondotto al fianco degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, il presidenterompe il silenzio in un'intervista televisiva andata in onda ieri sera su Bfm-Tv. Nella suggestiva cornice del teatro nazionale Chaillot, con la Tour Eiffel illuminata sullo sfondo, Il leader francese è passato al contrattacco dopo le critiche di queste ultime ore, cercando di convincere l'opinione pubblica delle sue scelte attraverso un bilancio dell'operazione Hamilton, nome dato all'iniziativa militare francese. Un esercizio mediatico delicato, arrivato a quasi un anno dall'elezione di, che sabato si è ritrovato a indossare gli ...