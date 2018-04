blogo

: “V-Wars”: Ian Somerhalder sarà protagonista della nuova serie sui vampiri di Netflix - SerieTvserie : “V-Wars”: Ian Somerhalder sarà protagonista della nuova serie sui vampiri di Netflix - SerieTvserie : Ian Somerhalder dopo The Vampire Diaries resterà tra i vampiri in V-Wars (ma su Netflix) - FuoriSeries : Trama, news e qualche dettaglio sulla nuova serie Netflix con protagonista Ian Somerhalder :D #netflix… -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Saranno i canini affilati o il fascino dell'immortalità ma il rapporto tra Ian, star per anni di TheDiares, e isembra destinato a proseguire. Non è stato ordinato, già, un revival della serie tv The CW conclusa da poco, maha ordinato 10 episodi di V-chiamando proprio Iancome protagonista.non sarà un vampiro ma proverà in tutti i modi a fermarli. L'ex protagonista di Thesarà infatti il dottor Lutheer Swann che entra in contatto con gli orrori di questo mondo soprannaturale, quando il suo migliore amico, Michael Fayne, viene trasformato da una misteriosa malattia. Michael diventerà un predatore, un vampiro che si nutre di altri umani. La malattia inizierà a diffondersi e sempre più persone finiranno per essere contagiate e trasformate. La vita quotidiana si trasforma e l'umanità si divide tra ...