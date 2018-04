I Viito si raccontano tra Bella come Roma e Una Festa | in concerto a Roma e Milano ad

optimaitalia

(Di lunedì 16 aprile 2018)è un duo di cantautori ventenni, Vito e Giuseppe, fenomeni di Spotify che nel giro di una settimana hanno piazzato ai vertici della classifica Viral 50 la canzone d'esordio.Venerdì 13 aprile a mezzanotte è uscito il loro nuovo e terzo singolo, dal titolo Una, brano in cui viene raccontata la malinconia per ricordi positivi. Ispirato a una storia vera, il brano descrive una relazione finita, per cui comunque c'è del rispetto."Si tratta di una nostra cifra: nei nostri testi indaghiamo l'aspetto più malinconico, vogliamo dare positività e una vena di speranza a qualsiasi cosa. L'obiettivo è quello di sovvertire la tristezza che pervade il nostro mondo".I due ragazzidi essersi conosciuti acirca due anni e mezzo fa, quando cercavano casa, e hanno iniziato a convivere. Una città,, che è la protagonista di molte delle loro ...