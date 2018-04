I totem pubblicitari della Stazione Centrale sono stati hackerati?

agi

(Di lunedì 16 aprile 2018) Articolo aggiornato alle ore 17,28 del 16 aprile 2018 Qualcuno ha avuto accesso aidi Milano, e ha proiettato su uno degli schermi un articolo di Agi per dimostrarne la vulnerabilità. Il fatto è avvenuto nella sera del 15 aprile, quando un hacker ha preso possesso di uno dei pannelli, utilizzandolo per navigare su Internet e per fare una videochiamata. Gli schermi presenti nella, dotati di telecamere capaci di riconoscere le caratteristiche dei passanti e di mostrare le pubblicità più appropriate rispetto a chi li guarda, raccolgono anche informazioni sensibili, che domenica sera potrebbero essere state compromesse. La sera del 15 aprile un nostro articolo è stato proiettato sugli schermipiù importante del nord italia. Non è stato un errore, ma la ...