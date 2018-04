I totem pubblicitari della Stazione Centrale sono stati hackerati di nuovo? : Qualcuno ha violato i sistemi di sicurezza dei totem pubblicitari di Milano Centrale, e ha proiettato su uno degli schermi un articolo di Agi per dimostrarne la vulnerabilità. La violazione informatica è avvenuta nella sera del 15 aprile, quando un hacker ha preso possesso di uno dei pannelli pubblicitari, utilizzandolo per navigare su Internet e per fare una videochiamata. Gli schermi presenti nella Stazione, dotati di telecamere ...