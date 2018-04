I regionali non bastano più Il governo pensa a nuove assunzioni

Consultazioni bis - Grasso (LeU) : “Siria impone accelerazione. Non aspettare le regionali” : “La situazione in Siria rende necessaria un’accelerazione per trovare una soluzione alla crisi di governo, non bisogna certamente attendere le Consultazioni regionali per poter stabilire i rapporti di forza all’interno e all’esterno delle coalizioni”. Lo ha detto, al termine dell’incontro con Sergio Mattarella, il leader di LeU, Pietro Grasso, spiegando che attende una relazione sulla situazione siriana da parte del ...

Consultazioni bis - Nencini e Bonino : “Per governo non ha senso aspettare regionali”. “Sostegno M5S-Lega? Non ci sono margini” : “Non ha senso aspettare le elezioni regionali. La crisi siriana ci obbliga a fare in fretta e a dare rapidamente un governo alla Repubblica. Sia presentata al più presto dal centrodestra una concreta ipotesi di lavoro che non sia solo programmatica, ma si leghi ad una maggioranza parlamentare”. Lo dice Riccardo Nencini del Psi al termine della consultazione al Quirinale. “Abbiamo chiesto al presidente Mattarella di accelerare ...

Accordo di non belligeranza tra Di Maio e Salvini sui temi economici nell'attesa delle elezioni regionali : Non c'è terreno sul quale Matteo Salvini e Luigi Di Maio non si lancino messaggi concilianti. Un po' continuano a sentirsi e un po' lavorano per loro i rispettivi ambasciatori. La trama è fittissima e la questione principale adesso è il Documento di economia e finanza su cui gli artefici dell'Accordo sulle presidenze delle Camere si muovono all'unisono. Ciò conferma quella facilità di rapporto con i 5 Stelle ...

regionali - la guerra dei galli non si ferma. Spunta un nuovo concorrente : Uovo : Nonostante non sia ancora nato, nonostante la scienza non sappia dare risposte sulla razza, Uovo si è presentato con un 'l'importante è partecipare'. È quello che si è sentito urlare dall'interno del ...

regionali 2018 - Ciocca : 'Si continuano a proporre schemi datati. La lezione del 4 marzo non è stata recepita' : ... un braccio di ferro inutile perché non ascolta il territorio, il popolo del centrosinistra, la nostra tradizione politica e che , quindi, contribuisce ancora di più ad allontanare chi, in noi, ha ...

Maltempo - Trenitalia rimborsa i biglietti regionali non utilizzati : In seguito alle avverse condizioni meteo dei giorni scorsi, che hanno comportato modifiche alla normale circolazione ferroviaria, Trenitalia ha disposto il rimborso integrale per tutti i biglietti di ...

regionali - Fontana straccia Gori e la Lega doppia FI. A Milano è controtendenza Pd : col 27% è primo partito. M5S non sfonda : Il sindaco leghista di Varese Attilio Fontana incassa una vittoria clamorosa. In Lombardia stacca di 27 punti e doppia il candidato del Pd Giorgio Gori: 53% contro 26,4% secondo le ultime proiezioni. Non solo: porta la stessa Lega a raddoppiare i voti rispetto a Forza Italia e congela le speranze di ribalta dei Cinque Stelle il cui candidato si ferma al 16%. Di sicuro il risultato di Fontana è nettamente superiore rispetto al 42,8% registrato ...

RISULTATI regionali LAZIO IN DIRETTA ELEZIONI 2018/ Proiezioni : Zingaretti non certo - Lombardi tallona : RISULTATI ELEZIONI REGIONALI LAZIO 2018, oggi 5 marzo 2018: exit poll e voti reali per i candidati alla presidenza della Regione Zingaretti e Parisi. Dati spoglio e verdetti(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 16:40:00 GMT)

Sulle schede per le regionali non c'è il bollino anti-frode : Tra le novità per chi oggi si presenta a votare c'è anche quella del bollino antifrode, previsto per le schede destinate alla scelta per Camera dei Deputati e Senato, ma non per quelle di chi, in ...

Elezioni - bollino antifrode? E’ sulle schede di Camera e Senato - ma non su quelle per le regionali di Lazio e Lombardia : Il bollino antifrode sulle schede non è previsto per le Regionali di Lazio e Lombardia. Agli elettori delle due regioni, infatti, da questa mattina i presidenti di seggio stanno consegnando tre cedole: sulle due relative a Camera e Senato è presente l’adesivo da confrontare con il codice assegnato a ciascun votante, mentre per il terzo foglio resta in vigore il sistema tradizionale. Una situazione che ha sorpreso non poco le commissioni, ...