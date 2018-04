I Pulitzer 2018 sfidano Trump | Wp e Nyt vincono con il Russiagate

tg24.sky

: Chi ha vinto i premi Pulitzer 2018 - ilpost : Chi ha vinto i premi Pulitzer 2018 - Agenzia_Ansa : A #NewYorkTimes e #NewYorker il #Pulitzer per #MeToo - HuffPostItalia : Pulitzer all'insegna del #MeToo e del Russiagate. Premiati gli scoop su Weinstein e sui legami Trump-Russia -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Tra i vincitori del prestigioso premio giornalistico americano ci sono anche il New York Times e il New Yorker grazie agli scoop sul caso Harvey Weinstein. Assegnati premi in una ventina di categorie. ...