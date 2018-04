I nuovi loghi di Canale 5 e Tg5 Video

blogo

(Di lunedì 16 aprile 2018) Il gran giorno è arrivato:5 ha subìto finalmente il tanto atteso restyling di cui si era iniziato a parlare ad inizio mese. Non solo la rete, ma anche il Tg5 è protagonista di questo makeover, che vede anche centro un nuovo logo sia per ilche per il telegiornale diretto da Clemente J. Mimum.La rete non ha aspettato la prima serata per lanciare il nuovo logo: già dalla primissima mattina il nuovo biglietto da visita di5 è stato presentato al pubblico, grazie anche ad un promo, in realtà già in onda nei giorni scorsi, che ha mostrato l'evoluzione del simbolo della rete dagli esordi ad oggi, aggiungendo, nel finale, la nuova versione.prosegui la letturaIdi5 e Tg5 () pubblicato su TVBlog.it 16 aprile 2018 15:32.