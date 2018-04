I misteri dolorosi del Pd

huffingtonpost

(Di lunedì 16 aprile 2018) Pur avendo frequentato a lungo il Pd – in realtà, molto di più: essendo tra i primi ad averci creduto, sin dalla nascita dell'Ulivo, e dunque avendoci speso venti anni di attività politica – confesso il mio sgomento di fronte ai suoi "". In me, prima e più del dissenso, domina l'incomprensione. Davvero non capisco. Solo qualche esempio.Tutti convengono (come potrebbe essere diversamente?) circa la disfatta. Ma paradossalmente coloro che più ne enfatizzano la portata, motivando così la posizione aventiniana, sono quelli che stavano alla guida del Pd. A cominciare dal leader, che si è dimesso, ma che, manifestamente, a tutti gli effetti, continua a farla da padrone.Stiamo alla posizione immobilista tuttora proclamata. Posizione tre volte inspiegabile: perché insensibile all'appello alla ...