I macigni di Comey contro Trump | È pericoloso e ricattabile dalla Russia Ha

(Di lunedì 16 aprile 2018) Donaldè "moralmente inadeguato per fare il presidente degli Stati Uniti" e costituisce "un pericolo" per il Paese: perché non ne incarna i valori fondanti e perché èda parte della. Pesano comele parole dell'ex numero uno dell'Fbi, James, per la prima volta in tv da quando è stato licenziato dal tycoon, nel maggio del 2017.In una attesissima intervista alla Abc per promuovere il suo libro di memoriesferra uno degli attacchi più duri che si ricordino verso un presidente in carica. Con un affondo anche sul fronte delle indagini condotte dal procuratore speciale Robert Mueller, quando parla di ostruzione della giustizia da parte di: "Certamente c'è qualche prova", afferma. E alla domanda se il riferimento sia a quando il tycoon chiese di porre fine alle indagini sull'ex consigliere alla ...