I candidati alla carica di consigliere comunale per il M5s

A Renzi non piacciono i candidati alla segreteria - nemmeno i suoi - : Non mancano molti giorni al 21 aprile e Matteo Renzi , che non è riuscito a rinviare l'Assemblea nazionale come avrebbe voluto, per prendere tempo e pianificare una strategia, si trova ora davanti a ...

Chi sono i candidati alla presidenza egiziana che non possono sfidare Al Sisi : ... sono 60 mila i prigionieri politici attuali a cui si sommano decine di giornalisti, classificando l'Egitto tra gli ultimi venti Paesi al mondo per la libertà di stampa .

Elezioni : Cida incontra candidati - offriamo collaborazione alla politica : Maggiore collaborazione con la politica. La proposta arriva dalla Cida che si impegna a lavorare con il prossimo parlamento sui temi strategici per il futuro delle Paese: fiscalità, welfare, ambiente ...

Confronto pubblico tra i candidati alla guida della Regione : L'evento viene trasmesso in streaming sui principali quotidiani della Lombardia. di Redazione redazione@varesenews.it

Viminale - concorso di Polizia annullato una volta per fuga di notizie. Alla seconda i candidati non sono anonimi : Avevano annullato e ripetuto da zero il concorso per agenti di Polizia, dopo la fuga di notizie sulle risposte grazie a cui tutti i candidati avevano ottenuto il massimo del punteggio. Hanno rifatto le prove, ma stavolta hanno violato il diritto all’anonimato dei candidati. Risultato: il Tar del Lazio ha accolto il ricorso degli esclusi che così saranno tutti ammessi all’ennesima ripetizione dei test. Il concorso per 559 agenti di Polizia di ...

Risultati Serie D / Classifiche aggiornate e live score : i candidati alla promozione (gironi A - B - D) : Risultati Serie D: Classifiche aggiornate e live score delle partite del gironi A, B, e D oggi 21 febbraio 2018 in campo per un nuovo turno infrasettimanale dei dilettanti. (Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 11:50:00 GMT)

Tennistavolo - Team World Cup 2018 : i candidati alla vittoria. Germania e Romania provano ad interrompere il dominio asiatico : La Team World Cup 2018 di Tennistavolo è alle porte: da giovedì 22 a domenica 25 febbraio a Londra dodici Nazionali al maschile ed altrettanti al femminile si daranno battaglia per portare a casa il titolo. Le squadre saranno divise in gironi da tre e le prime due passeranno ai quarti di finale. Sabato spazio alle semifinali e domenica alle finalissime. Nel torneo maschile si sono qualificate: Cina, Giappone, Germania, Hong Kong, Corea del Sud, ...

Cida incontra i candidati alla presidenza della Regione Lazio. : A prescindere dai personali orientamenti politici per noi resta decisivo il giudizio basato su merito, competenza ed etica della politica". Cida è la Confederazione sindacale che rappresenta ...

Elezioni - a volte ritornano : dalla Brambilla e D’Alema fino a Bongiorno e Sgarbi - gli ex parlamentari ricandidati : A volte, anche spesso, ritornano. La politica è una brutta bestia. Uno ci prova a stare lontano dal Palazzo, a rifarsi una vita o a tornare alla professione precedente (per quelli che ne avevano una). Ma poi il richiamo della giungla è forte e alla fine sono in pochi quelli che riesco a resistere dal tornare in Parlamento. “Finché stai dentro qui conti qualcosa, fuori non conti più un cazzo…!”, raccontava qualche tempo fa un deputato forzista ...

"IL 4 MARZO SI VOTA ANCHE SULLA LIBERTA' DI RICERCA E AUTODETERMINAZIONE. DA FABO LA PALLA ORA PASSA AI candidati" : ... Tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni -Il 4 MARZO si VOTA SULLA vita, non si VOTA solo per eleggere parlamentari: si VOTA ANCHE per il futuro della scienza e delle libertà. Per questo, come ...

M5S - caso rimborsi : altri due massoni tra i candidati. Le Iene allargano il campo : sono 14 i 'morosi' : Dopo Vitiello, spuntano Landi, in corsa a Lucca e Azzerboni, in Calabria. Il MoVimento: 'sono espulsi' e chiederà loro i danni. Di Maio propone: dimezziamo gli stipendi dei parlamentari -