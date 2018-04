I 91 anni di Joseph Ratzinger | il primo Papa ad abdicare da sei secoli

Anthony Joshua vs Joseph Parker - la sfida stellare per il Mondiale dei pesi massimi. Il britannico favorito - ma l’avversario… : Anthony Joshua e Joseph Parker sono pronti per sfidarsi a Cardiff in uno dei match di boxe più attesi dell’anno. Sabato 31 marzo i due pugili incroceranno i guantoni e regaleranno spettacolo nell’incontro che metterà in palio le cinture mondiali WBA, WBO, IBO, IBF dei pesi massimi. Il vincitore diventerà così il detentore di tre corone di prima fascia e potrà sfidare Deontay Wilder (Campione WBC) per l’unificazione ...