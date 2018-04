I 91 anni di Benedetto XVI Padre George | Ha cantato e fatto piccola

Benedetto XVI - 91 anni del Papa Emerito/ Bergoglio fa gli auguri a Ratzinger e gli dedica la Santa Messa : Compleanno di Benedetto XVI, i 91 anni di Papa Ratzinger: auguri in famiglia nel monastero in Vaticano. L'eredità della fede e quella passione per la libertà e la ragione nel servire Dio(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 18:33:00 GMT)

Benedetto Levi - 29 anni e un miliardo di euro da investire in Italia : Benedetto Levi, Amministratore Delegato di Iliad Italia, parla della nuova compagnia e dell'ingente investimento messo a disposizione dal fondatore Xavier Niel per il lancio nel nostro Paese. L'articolo Benedetto Levi, 29 anni e un miliardo di euro da investire in Italia proviene da TuttoAndroid.

Cinque anni fa Benedetto XVI lasciava il pontificato : Città del Vaticano, 28 feb. , askanews, Esattamente Cinque anni, il 28 febbraio 2013, il Papa Benedetto XVI concludeva il suo pontificato. Joseph Ratzinger aveva annunciato la sua rinuncia in ...