Honor 7A e Honor 7C ufficiali in Italia con Honor Mobile Services

Honor 7A e Honor 7C ufficiali: i nuovi entry-level con sblocco facciale a meno di 180€ Mentre si avvicina il 15 maggio, data dell'evento di lancio a Londra di un nuovo promettente device Honor, l'azienda annuncia quest'oggi 2 nuovi smartphone entry level che hanno tutte le carte in regola per […]

Honor 10 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche <<< AGGIORNEREMO L'ARTICOLO NON APPENA AVREMO INFORMAZIONI UFFICIALI >>> Ormai è tutto pronto per la presentazione ufficiale di Honor 10, fissata per il prossimo 19 aprile, durante l'evento dedicato in Cina. Successivamente ci sarà anche una presentazione europea a Londra (metà Maggio), a cui prenderemo parte. Per ora, però, […]

Honor 7A e 7C : riconoscimento facciale e tanto altro per i nuovi best buy entry level : Mentre si avvicina il 15 maggio, data dell’evento di lancio a Londra di un nuovo promettente device Honor, l’azienda annuncia quest’oggi 2 nuovi smartphone entry level che hanno tutte le carte in regola per diventare i nuovi best buy per le fasce di prezzo nelle quali si collocano, ovvero Honor 7A e Honor 7C. Honor 7A Il nuovo arrivato di casa Honor ha tutte le carte in regola per sbaragliare la concorrenza nel mercato dei ...

Honor 10 senza veli : scheda tecnica svelata da TENAA già oggi 16 aprile : Come è già noto, l'Honor 10 farà la sua comparsa il prossimo 15 maggio ma già oggi siamo in grado di presentare ai nostri lettori con quasi assoluta certezza la relativa scheda tecnica del successore diretto di Honor 9, così come svelata grazie al passaggio del device per la certificazione TENAA. Dopo avervi dato notizia degli inviti alla presentazione dell'Honor 10 prevista fra un mese, ecco che le specifiche del telefono sono tutte ...

Honor 10 avvistato nuovamente col notch e al TENAA - che ne conferma le caratteristiche : Una nuova presunta immagine di Honor 10 confermerebbe la presenza del notch nella parte alta del display, come è accaduto con Huawei P20 e P20 Pro. L'articolo Honor 10 avvistato nuovamente col notch e al TENAA, che ne conferma le caratteristiche proviene da TuttoAndroid.

Honor 8 Pro al miglior prezzo del mese - 299.90 euro - ma a tempo limitato! : Il miglior prezzo disponibile per l’Honor 8 Pro, ovvero 299.90 euro, offerto da una promo online di un famoso rivenditore italiano: ma attenzione è a tempo limitato!Se conoscete il marchio secondario di Huawei, ovvero Honor, sapete bene che si tratta quasi sempre di smartphone di buona qualità costruttiva, dal buon hardware e dai prezzi abbastanza concorrenziali.Honor 8 Pro al miglior prezzo di metà aprile 2018: attenzione offerta a tempo ...

Incredibile fotocamera di Honor 10 : ecco cos’è in grado di fare (foto sample) : Sono incessanti i rumors intorno all'imminente Honor 10, prossimo alla presentazione per quel che riguarda il mercato cinese (per vederlo in Europa, sempre che venga predisposta l'immediata commercializzazione, dovremo aspettare il 15 maggio, giorno che potrebbe anche essere dedicato ad Honor 10 Pro, device che potrebbe includere il sistema di tripla fotocamera che ha lanciato per primo lo sbalorditivo Huawei P20 Pro). Protagonista della ...

Anche Honor 10 dovrebbe disporre di una fotocamera con il riconoscimento delle scene : Honor 10, il prossimo top di gamma del marchio cinese che sarà presentato il 19 aprile, dovrebbe introdurre interessanti novità nel comparto fotografico. L'articolo Anche Honor 10 dovrebbe disporre di una fotocamera con il riconoscimento delle scene proviene da TuttoAndroid.

Huawei Honor 7X ecco quando riceverà l’aggiornamento ad Android Oreo : ecco quando Huawei invierà l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 con interfaccia Emotion 8.0 sul suo smartphone di fascia media Honor 7X: i dettagli.Tutti i possessori di un Honor 7X, il dispositivo di fascia media del secondo marchio di smartphone di Huawei, sanno già che il telefono è nella lista per ricevere l’aggiornamento alla versione Android Oreo 8.0.Honor 7x svelata la data in cui Huawei rilascierà l’aggiornamento ad ...

Occhio a Honor 10 Pro : possibile tripla fotocamera e debutto in Europa : Cresce l'attesa intorno a Honor 10, specie adesso che si profila per il mercato europeo il debutto di Honor 10 Pro, un dispositivo davvero particolare che dovrebbe ereditare la tripla fotocamera che sta facendo grande il P20 Pro di Huawei. Sappiamo tutti che il brand Honor corrisponde all'azienda sussidiaria direttamente controllata dal produttore cinese, e quindi nemmeno dovremmo sorprenderci della volontà da parte dell'OEM di dotare l'altro ...

Agli sgoccioli l’attesa per Honor 7X : tempi versione finale dell’aggiornamento Oreo : Si resta sempre in trepidante attesa della versione finale dell'aggiornamento Oreo riservato a Honor 7X, dopo l'apertura ufficiale del programma beta in Italia. Fin dal principio era stato detto che il pacchetto, almeno a livello locale e quindi entro i confini del mercato cinese di origine, sarebbe arrivato nel Q2 2018, ovvero per la fine di giugno. Un teaser ufficiale pubblicato sulle pagine di 'MyDrivers' ha confermato il passaggio del ...

Honor 7X riceverà l’aggiornamento a EMUI 8.0 nel mese di maggio : Sapevamo che sarebbe arrivata nel corso del secondo trimestre e per questo la notizia non ci sorprende più di tanto, anche se qualche ottimista avrebbe potuto sperare in un roll out già in questo mese. L'articolo Honor 7X riceverà l’aggiornamento a EMUI 8.0 nel mese di maggio proviene da TuttoAndroid.

Sfreccia Honor 8 Pro - adesso con l’aggiornamento Oreo B363 : quali cambiamenti? : Una gran bella scalata quella che il produttore ha riservato a Honor 8 Pro, la cui versione europea DUK-L09 è stata predisposta per accogliere l'aggiornamento B363, chiaramente basato su Android Oreo 8.0. Non dovrebbe trattarsi di un pacchetto troppo avventuriero, concepito per lo più per l'integrazione a bordo del dispositivo delle patch di sicurezza più recenti. Ne ha dato per primo notizia il portale 'stechguide.com', parlando di patch di ...