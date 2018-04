Honor 7A e 7C | riconoscimento facciale e tanto altro per i nuovi best buy entry level

chimerarevo

(Di lunedì 16 aprile 2018) Mentre si avvicina il 15 maggio, data dell’evento di lancio a Londra di un nuovo promettente device, l’azienda annuncia quest’oggi 2smartphoneche hanno tutte le carte in regola per diventare ibuy per le fasce di prezzo nelle quali si collocano, ovvero7A e7C.7A Il nuovo arrivato di casaha tutte le carte in regola per sbaragliare la concorrenza nel mercato dei dispositivi, viste le interessanti funzionalità in grado di offrire. Lo smartphone in questione, infatti, è il primo a portare lo sblocco tramitenella fascia di prezzo inferiore ai 150€. Stando a quanto dichiarato dall’azienda, ile il conseguente sblocco avviene in appena 1 secondo. In ogni caso, il dispositivo è dotato anche di lettore d’impronte, così da poter scegliere il metodo di ...