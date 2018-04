Honor 10 senza veli | scheda tecnica svelata da TENAA già oggi 16 aprile

optimaitalia

(Di lunedì 16 aprile 2018) Come è già noto, l'10 farà la sua comparsa il prossimo 15 maggio ma giàsiamo in grado di presentare ai nostri lettori con quasi assoluta certezza la relativadel successore diretto di9, così comegrazie al passaggio del device per la certificazione.Dopo avervi dato notizia degli inviti alla presentazione dell'10 prevista fra un mese, ecco che le specifiche del telefono sono tutte praticamente note. Il display con notch e ratio 18:9, di fatto molto simile a quello della serie Huawei P20, avrà diagonale 5,84 pollici e il pannello molto probabilmente sarà LCD e non certo OLED. La risoluzione del display dovrebbe poi essere pari a 2280 x 1080 pixel.Cosa si celerà sotto la scocca? A bordo dell'10 avremo un chip proprietario Kirin 970,con frequenza di clock pari a a 2,36 GHz. Le varianti dello smartphone potranno contare su ...