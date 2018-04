Honor 10 è ufficiale | Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche

Ancora dubbi Huawei P9 ed Honor 8 sull’aggiornamento EMUI 8.0 : replica ufficiale di aprile : Arrivano riscontri ufficiali in queste ore per i tantissimi utenti che sono in possesso di un Huawei P9 o di un Honor 8 e che da tempo attendono notizie sul prossimo aggiornamento software dedicato al proprio smartphone. Oggi 9 aprile non intendo parlarvi tanto di Android Oreo, quanto della tanto attesa interfaccia EMUI 8.0. Con Android 8.0 sono giunti segnali contrastanti per i due i due device, anche da fonti interne, fermo restando che il ...

Honor 7A è ufficiale - con design FullView e Snapdragon 435 : Mentre in Italia stiamo festeggiando Pasquetta, in Cina Honor ha presentato Honor 7A, il nuovo dispositivo di fascia medio bassa che utilizza un processore Qualcomm.

Importante funzione in arrivo per Honor 9 : spunta la conferma ufficiale : Stanno per arrivare alcune novità molto interessanti dedicate agli utenti che hanno deciso di puntare su un Honor 9 nel corso degli ultimi mesi. Buona parte del pubblico ha già avuto modo di ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, ma allo stesso tempo c'è già chi guarda avanti come si potrà percepire dalle notizie trapelate oggi 19 marzo. Quali saranno i prossimi step evolutivi per il device? Analizziamo alcune indicazioni ...

Da oggi 15 marzo Honor 8 a prezzo mai visto : i dettagli sull’offerta ufficiale : Grossissima occasione quella ufficializzata in queste ore da vMall per tutti coloro che intendono acquistare un Honor 8, visto che da oggi 15 marzo fino a domenica sarà possibile acquistare questo prodotto ad un prezzo davvero vantaggioso. Cerchiamo dunque di ricapitolare le informazioni fin qui trapelate per capire se l'acquisto riportato oggi convenga oppure no a coloro che hanno messo nel mirino un prodotto ancora attuale per caratteristiche ...

Honor 7C è ufficiale : prezzo e caratteristiche hardware : Honor 7C è ufficiale con schermo in formato 18:9, lo sblocco tramite Face Unlock e la funzionalità Portrait camera: prezzo e altre caratteristiche hardware.Proprio poche ore fa in Cina Huawei ha presentato al grande pubblico il suo nuovo Honor 7C, un dispositivo di fascia medio con caratteristiche hardware di buon livello e prezzo ovviamente aggressivo.Honor 7C è ufficiale in Cina: prezzo e caratteristiche principaliHonor 7C inizierà domani la ...

Come aderire su Honor 7X al programma beta Oreo - ufficiale in Italia : Buone notizie per i possessori Italiani di Honor 7X, visto che anche per il nostro Paese è ufficialmente partito il programma beta dell'aggiornamento ad Android Oreo 8.0, che ricordiamo essere basato sull'interfaccia EMUI 8.0, l'ultimo lavoro del brand cinese per i dispositivi a marchio Huawei e Honor. Vi state chiedendo Come fare per aderire? In realtà la procedura è molto semplice: atterrate su questa pagina per scaricare il file APK beta a ...

Quattro smartphone Honor in promozione sullo store ufficiale HiHonor : Honor lancia una nuova serie di promozioni con alcuni bundle legati all'acquisto di Honor 7X, Honor 8 Pro, Honor 9 e Honor 6C Pro, con cuffie e smartband in regalo.

Honor View 10 e Huawei Mate 10 Pro ricevono la TWRP ufficiale e LineageOS 15.1 : Huawei Mate 10 Pro e Honor View 10 ricevono la TWRP ufficiale e un porting di LineageOS 15.1, grazie ancora una volta al supporto a Project Treble, che facilità l'adattamento delle ROM AOSP.

Novità per i dispositivi Huawei e Honor : arriva AppGallery - l’esclusivo store ufficiale : arriva anche lo store ufficiale per dispositivi Huawei e Honor: per chi ancora non lo conoscesse, stiamo parlando di 'AppGallery', disponibile al momento in versione beta (per questo potenzialmente instabile) e destinato ai soli smartphone del brand cinese. Il produttore ne aveva fatto annuncio l'anno scorso, ma ancora non avevamo avuto modo di provare personalmente il frutto del lavoro degli sviluppatori. In AppGallery troverete tante app e ...