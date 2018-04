Hockey su ghiaccio | Finale EBEL 2018 | Bolzano si arrende in gara-5 Salisburgo passa

Hockey su ghiaccio - Finale Alps League 2018 : Asiago si aggiudica il titolo battendo Renon in una emozionante gara-7 : Asiago ha vinto il titolo 2018 della Alps League. I giallorossi hanno battuto Renon per 7-5 in una emozionante e spettacolare gara-7 di una serie che ha visto predominare il fattore campo, con le due squadre che hanno comunque dato vita ad una vera e propria battaglia. Alla squadra di casa è bastato un minuto per passare in vantaggio, grazie ad un tiro di Magnabosco deviato da Stevan in rete. Asiago ha così preso il comando, raddoppiando a metà ...

Hockey su ghiaccio - l’Italia perde in amichevole contro il Kazakistan. Domani la replica : L’Italia ha aperto con una sconfitta il doppio impegno contro il Kazakistan. Gli ospiti si sono imposti per 4-2 nell’incontro giocato ad Egna. Decisivo il periodo centrale, dove il Kazakistan ha realizzato ben tre reti. Eppure gli azzurri avevano aperto le marcature dopo appena 74″ con Alex Lambacher. Il pari è arrivato al 4′ con Grents, in superiorità. I kazaki hanno così alzato il livello, mettendo in campo una maggiore ...

Hockey su ghiaccio femminile - Mondiali Prima Divisione 2018 : l’Italia batte la Cina e conquista la promozione nel Gruppo A! : Dopo 18 anni di assenza, l‘Italia femminile torna nel Gruppo A della Prima Divisione dei Mondiali di Hockey su ghiaccio. Una promozione conquistata grazie alla vittoria del Gruppo B di Asiago, ottenuta con la vittoria nell’ultima giornata contro la Cina per 1-0. Un successo sofferto ma meritato, la ciliegina sulla torta di una settimana di alto livello. Le azzurre cominciavano la gara con un bel carico di pressione, vista la vittoria della ...

Hockey su ghiaccio - Finale EBEL 2018 : Salisburgo espugna Bolzano in gara-4. La serie è di nuovo in parità : La serie Finale della EBEL è di nuovo in parità. In gara-4 Salisburgo ha espugnato il PalaOnda di Bolzano riprendendosi il fattore campo, perso nel primo episodio della serie. Il risultato è stato netto alla fine, 6-3, ma ingannevole, perché i Foxes sono stati per due volte in vantaggio prima di farsi rimontare e sciogliersi sul più bello. È la fase decisiva della serie: domani si torna in campo a Salisburgo per una fondamentale gara-5. È stato ...

Hockey ghiaccio - Finale Alps League 2018 : Renon rimonta e batte Asiago nel terzo tempo. Si va a gara-7! : La Finale della Alps League 2018 sarà decisa a gara-7. La serie tra Asiago e Renon continua seguendo l’ordine del fattore campo: nel sesto episodio è stato il Rittner Buam a vincere, 3-2, non senza soffrire, con i vicentini che sono stati a lungo vicini al trionfo. E invece il titolo sarà assegnato nell’ultima partita, la settima, in programma domenica. Renon, spalle al muro, ha giocato con grande aggressività. Sono state della ...

Hockey su ghiaccio - Finale EBEL 2018 : Bolzano si riporta in vantaggio nella serie. Salisburgo battuto in gara-3 : Bolzano ha ritrovato il vantaggio nella serie Finale della EBEL 2018. I Foxes hanno vinto al PalaOnda per 4-2 contro Salisburgo, riportandosi avanti per 2-1 dopo tre gare. Il quarto episodio andrà in scena domani sera e potrebbe già portare l’HCB a match point. Pronti, via, e Bolzano è già avanti: dopo 24″ Egger ha ricevuto sulla blu e fatto partire un tiro che si è infilato dritto all’incrocio dei pali. Salisburgo ha reagito ...

Hockey ghiaccio femminile - Mondiali Prima Divisione 2018 : l’Italia piega la Polonia e vede la promozione! : L’Italia è vicinissima alla promozione nel gruppo A di Prima Divisione dei Mondiali. Le azzurre hanno battuto la Polonia per 2-1 nel quarto match della rassegna iridata di Asiago ed ora si trovano al comando della classifica quando manca un solo incontro alla fine, sabato contro la Cina, che insegue a tre punti. Nel mezzo, però, ci sono Corea del Sud e Kazakistan: tutto, quindi, si deciderà nell’ultima giornata. La partita tra Italia ...

Hockey su ghiaccio - l’Italia perde la seconda amichevole di preparazione ai Mondiali. L’Austria vince ai rigori : seconda amichevole tra Italia e Austria. Oggi a vincere sono stati gli austriaci, usciti vincitori dal confronto sul ghiaccio di Innsbruck ai rigori, 4-3. Un peccato per gli azzurri, che fino a 2′ dalla fine conducevano nel punteggio È stata un’Italia diversa oggi, con Cleyton Beddoes che ha cambiato tanti uomini, ma il copione è rimasto lo stesso di ieri, con l’Austria a fare la partita e gli azzurri attenti a concedere poco o ...

Hockey ghiaccio femminile - Mondiali Prima Divisione 2018 : l’Italia si arrende alla Corea del Sud. Fatali gli ultimi tre minuti : Finisce con una beffa il big match della terza giornata dei Mondiali di Prima Divisione 2018 per l’Italia di Hockey su ghiaccio femminile. Le azzurre sono state battute per 3-2 dalla Corea del Sud non senza rimpianti. La partita è stata impostata su un ritmo molto alto dalle asiatiche, con l’Italia costretta ad adeguarsi. La Corea ha preso d’assedio la porta azzurra (7-1 le conclusioni nel primo tempo), passando al 12′ ...

Hockey ghiaccio - l’Italia batte l’Austria nella prima amichevole di preparazione ai Mondiali : Comincia con una vittoria la preparazione dell’Italia verso i Mondiali di prima Divisione. Gli azzurri hanno superato l’Austria per 1-0 sul ghiaccio di Egna, battendo i rivali per la prima volta dal 2011. Domani pomeriggio ci sarà la replica ad Innsbruck. Gli austriaci hanno provato a fare la partita in avvio, con Bernard costretto a difendersi. L’Italia ha giocato in maniera coperta e attendista all’inizio, riuscendo a ...

Hockey su ghiaccio - Finale Alps League 2018 : Asiago la spunta in gara-5 contro Renon e vede il titolo : Asiago è vicina al titolo della Alps League 2018. I vicentini hanno vinto una combattuta gara-5 contro Renon ed ora sono in vantaggio 3-2 nella serie di Finale, con la possibilità di giocarsi due match point, il primo giovedì sera in trasferta, il secondo domenica in casa. La partita è stata molto equilibrata, vista l’elevata posta in palio con la serie ferma in parità dopo quattro episodi. Entrambe hanno avuto poche occasioni nei primi ...

Hockey ghiaccio femminile - Mondiali I Divisione 2018 : l’Italia batte anche il Kazakistan e rimane a punteggio pieno : Seconda vittoria in due partite per l’Italia, ai Mondiali di I Divisione di Hockey su ghiaccio femminile in scena ad Assago. Le azzurre hanno battuto per 4-1 il Kazakistan ed ora sono in testa a punteggio pieno insieme alla Cina. Dopo un primo tempo a reti bianche in cui le azzurre hanno dovuto difendersi per tre volte in inferiorità, l’Italia si è trovata sotto a inizio secondo drittel con la rete di Aldabergenova . Pochi minuti e ...

Hockey su ghiaccio femminile - Mondiali I Divisione Asiago 2018 : Italia-Lettonia 5-1. Ottimo esordio delle azzurre : iniziano come meglio non avrebbero potuto per l’Italia i Mondiali di I Divisione gruppo B di Hockey su ghiaccio femminile: ad Asiago le azzurre hanno sconfitto, in una gara mai in discussione, la Lettonia per 5-1. Nelle altre gare della prima giornata successo per 4-0 della Cina sulla Polonia, mentre la Corea del Sud batte ai supplementari il Kazakistan per 2-1. Questa sera le azzurre, alle ore 20.30, torneranno sul ghiaccio per affrontare ...