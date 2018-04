Ho sezionato una rana sul nuovo iPad

gqitalia

(Di lunedì 16 aprile 2018) È uscito un. È bello e potente, anche se non come l’Pro. Ha un ottimo schermo, anche se non è quello dell’Pro; e rispetto al Pro 10,5″, con cui condivide dimensioni e ingombri, ha le cornici più grosse e non ultrasottili. È l’più economico di sempre, il modello base costa 359 euro. E con il Pro ha, sì, una cosa in comune: per la prima volta, anche sulla linea base dell’si può scrivere e disegnare (e fare anche altre cose) con la Apple Pencil – e ilè ovviamente compatibile anche con i pennini compatibili con la tecnologia Pencil sviluppati da terze parti, come Crayon di Logitech. Lanciata nel 2015, la Apple Pencil era rimasta a esclusivo appannaggio di una utenza elite che aveva acquistatoPro; un vero peccato, perché le applicazioni che fanno (ottimo) uso del pennino di Cupertino sono oggi tante. E ne vedremo sempre di più, perché ...