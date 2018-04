Ho convinto gli Usa a restare Falso | ce ne andremo presto Siria

Il finale di American Crime Story L’Assassinio di Gianni Versace ha convinto Ryan Murphy : “Orgoglioso di Darren Criss” : Tutto è pronto per il finale di American Crime Story L'Assassinio di Gianni Versace. Il cupo viaggio a ritroso nella follia di Andrew Cunanan e la bravura di Darren Criss si concluderà proprio domani, 23 marzo, su FoxCrime, con la messa in onda dell'ultimo episodio della stagione. Il suicidio e i giorni precedenti saranno al centro del nuovo episodio che non metterà da parte la dicotomia che in queste settimane ha portato sotto i riflettori ...