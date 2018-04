HIV | nuovo metodo per combatterne la trasmissione

meteoweb.eu

: ++ SARDEGNA: DA UNA PIANTA ENDEMICA IL PRINCIPIO CHE BLOCCA L'HIV ++ - Olbia_it : ++ SARDEGNA: DA UNA PIANTA ENDEMICA IL PRINCIPIO CHE BLOCCA L'HIV ++ -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Gli scienziati dell’University of Waterloo hanno sviluppato unstrumento per proteggere le donne dalle infezioni dell’HIV. Lo strumento è un impianto vaginale che riduce il numero di cellule che il virus dell’HIV può colpire nell’apparato genitale femminile. A differenza dei metodi convenzionali per la prevenzione dell’HIV, come profilattici e farmaci, l’impianto sfrutta la naturale immunità al virus di alcune persone. L’HIV infetta il corpo danneggiando le cellule T che sono mobilitate dal sistema immunitario quando il virus entra nel corpo. Quando le cellule T stanno a riposo e non tentano di combattere il virus, non vengono infettate e il virus non può essere trasmesso tra le persone. Quando le cellule T restano a riposo, si parla di quiescenza immunitaria. Emmanuel Ho, professore della facoltà di medicina presso l’University of Waterloo, ha spiegato: “Sappiamo che alcuni ...