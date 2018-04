History | la settimana imperiale

tvzap.kataweb

: RT @digitalsat_it: #History propone una settimana speciale in occasione del #NatalediRoma - francescocarbo : RT @digitalsat_it: #History propone una settimana speciale in occasione del #NatalediRoma - digitalsat_it : #History propone una settimana speciale in occasione del #NatalediRoma - blogstreetnews : [Fonte: digital-sat_it] History propone una settimana speciale in occasione del Natale di Roma -

(Di lunedì 16 aprile 2018) In occasione del Natale di Roma, da lunedì 16 a sabato 21 aprile,(407 di Sky) propone unadi programmazione dedicata ai fasti della città eterna. Attraverso speciali e docu-serie, il canale 407 di Sky racconterà l’ascesa e la caduta di Roma antica, darà voce ai suoi condottieri e alla sua plebe, ne ripercorrerà le grandi vittorie e le disastrose sconfitte, soffermandosi anche sulle tante meraviglie architettoniche ed ingegneristiche, come il Colosseo, che segnarono il paesaggio di un impero che andava dal Portogallo al Medio-Oriente, dalla Scozia all’Egitto. Tra gli appuntamenti da non perdere, lo speciale Ti presento Giulio Cesare, in onda il 16 aprile alle 21.50, che ricostruisce a 360 gradi la vita di uno dei personaggi più importanti di sempre, l’uomo che cambiò radicalmente la storia di Roma. Generale, politico, dittatore: chi fu veramente Giulio Cesare? Proverà ...