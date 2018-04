Hamsik | “distacco con Juve pesante ma continuiamo a crederci”

calcioweb.eu

(Di lunedì 16 aprile 2018) “Abbiamo ancora 18 punti a disposizione, il distacco con laadesso si fama dobbiamo continuare a crederci fino a quando la matematica non ci darà per sconfitti”. Il capitano del Napoli Mareknon alza bandiera bianca e continua a credere nello scudetto malgrado i 6 punti di ritardo dallantus capolista a 6 giornata dalla fine del campionato. “Il pareggio contro il Milan lascia l’amaro in bocca, soprattutto ripensando alle tante occasioni create rispetto ai rossoneri -aggiunge lo slovacco sul suo sito ufficiale-. Non ci resta che pensare alla prossima gara contro l’Udinese dobbiamo dimenticare San Siro e concentrarci sul prossimo obiettivo. Ci tengo a ringraziare tutti i tifosi azzurri presenti a San Siro”. (AdnKronos) L'articolo: “distacco conmaa crederci” sembra essere il primo su ...