Ha mal di pancia - muore a 47 anni di infarto intestinale : indagati tre medici : Le avevano diagnosticato una 'banale' gastrite. Michela Ravazzolo, 47 anni, è morta lo scorso 4 aprile dopo due giorni di dolori lancinanti nella sua casa di Salboro in provincia di Padova. L'autopsia ha fatto emergere la causa del decesso: un infarto intestinale che non le è stato diagnosticato. Ed ora, dopo l'esposto presentato in procura dalla mamma della vittima, il sostituto procuratore Emma Ferrero ha iscritto nel registro degli indagati ...

Nuovi test di omologazione - cominciano i primi mal di pancia dei costruttori : Non è ancora in vigore, eppure la nuova procedura di test dei consumi per l’omologazione mondiale dei veicoli – l’armonizzazione di prova viene identificata con l’acronimo WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles test Procedure) sta iniziando a far scaldare gli animi in seno a diverse case costruttrici. A darne notizia è l’informatissimo portale Automotive News Europe, secondo il quale sarebbero in particolare BMW, Gruppo Volkswagen e Renault a ...

Calciomercato - mal di pancia in casa Juventus - Milan - Torino e Genoa : Il campionato di Serie A è nella fase decisiva ma si pensa anche alla prossima stagione ed al mercato. In particolar modo sono diversi i calciatori che soffrono di ‘mal di pancia’ e che al termine del campionato vorrebbero cambiare maglia. Partiamo dalla Juventus, tanta la concorrenza per Mario Mandzukic e che nella prossima stagione dovrebbe anche aumentare, per il croato potrebbero essere gli ultimi mesi con la Juventus. In casa ...

mal di pancia Pogba : vuole lasciare lo United - c'è il Real Madrid : Raiola ha litigato con Mendes, l'agente di Mourinho. L'addio del francese diventerà un tormentone estivo

Influenza - è emergenza al Cardarelli : 'Ma qui anche per un mal di pancia' : A causa del super afflusso di pazienti nell'ospedale Cardarelli di Napoli il direttore generale, Ciro Verdoliva, ha attivato l'Unità di Crisi, come da prassi, 'per governare l'emergenza', determinata ...