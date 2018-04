GUERRA IN SIRIA Le prove dell’uso dei gas? I video di una Ong pagata dagli Usa

GUERRA IN SIRIA/ Dramma e indifferenza - le 2 facce di una crisi del cuore : Una strana GUERRA si svolge in SIRIA. Nella quale il male che vediamo fuori, i boati che avvertiamo nel deserto, sono solo un'eco di ciò che accade dentro di noi. FEDERICO PICHETTO(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 06:03:00 GMT)GUERRA IN SIRIA/ Il nuovo errore dell'Occidente dopo Iraq e Libia, di F. De HaroGUERRA IN SIRIA/ Da Damasco: Israele ci bombarda da tempo, perché voi non dite nulla?, int. a M. Hanashy

Gli Usa attaccano la Siria - torna la GUERRA fredda? Ecco le mosse della Russia : ' Questo sarà come un pugno al plesso solare per gli americani , perché tutti i risultati e tutta la dominazione del mondo anglosassone-occidentale si basano sulla proprietà intellettuale e stiamo ...

Siria - la nuova GUERRA fredda è un risiko su Damasco : dagli Usa a Putin - da Israele all’Iran - interessi e protagonisti in campo : A prescindere dal dibattito su cosa gli Stati Uniti hanno davvero colpito e distrutto in Siria (dalle prime informazioni, sembra abbastanza poco), c’è una prima, vera vittima della rappresaglia americana: le relazioni internazionali. Mai, da decenni, la situazione internazionale è stata più tesa. Lo ha detto molto bene il segretario generale dell’Onu, António Guterres: “La guerra fredda è tornata, con una vendetta e una differenza”. ...

Crisi in Siria e governo - Berlusconi cerca un rilancio 'Nel 2002 facemmo finire noi la GUERRA fredda' : Noi non abbiamo oggi un governo che fa contare l'Italia né in Europa né nel mondo. Quindi, non possiamo fare niente. Nella nostra situazione, adesso, è meglio non dare giudizi. Questi li deve dare l'...

GUERRA IN SIRIA/ Il nuovo errore dell'Occidente dopo Iraq e Libia : Stati Uniti, Regno Unito e Francia hanno lanciato un nuovo attacco in SIRIA. Un'operazione con cui l'Occidente compie un nuovo errore, spiega FERNANDO DE HARO(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 06:00:00 GMT)GUERRA IN SIRIA/ "Macron ci sta portando al massacro per arricchire la Francia", int. a M. MauroGUERRA IN SIRIA/ Da Damasco: Israele ci bombarda da tempo, perché voi non dite nulla?, int. a M. Hanashy

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : GUERRA in Siria degli alleati Usa (15 aprile 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: attacco degli alleati in Siria. Muore folgorato mentre cerca di rubare il rame. Un furgone con 2 kg di esplosivi fermato dalla polizia. (15 aprile 2018).(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 02:23:00 GMT)

GUERRA in Siria - Salvini pacifista su Instagram : Il leader della Lega Matteo Salvini insiste nella sua campagna contro la Guerra in Siria e per farlo utilizza anche Instagram. Sul social Salvini pubblica una foto del 1982 che lo ritrae con la ...

La GUERRA in Siria continuerà. Usa e Russia lavorano all'eterno stallo : Niente di nuovo sul fronte orientale. Ognuno ha fatto il suo lavoro, svolgendo la parte prevista. La guerra Siriana può continuare fra alti e bassi per qualche anno ancora: cambiando pelle, alternando ...

Attacco Siria - cosa sta accadendo nel Paese diviso dalla GUERRA civile - : Nello Stato - colpito dai raid di Usa, Francia, Gb - non c'è un conflitto tradizionale ma un contesto complesso in cui si scontrano diverse fazioni: vicino alle zone controllate del governo Siriano, ...

Siria - stiamo andando verso la Terza GUERRA mondiale e l’Italia non fa nulla : Sul piano del diritto internazionale – che in una comunità composta da nazioni civili dovrebbe essere decisivo – non vi sono giustificazioni di sorta per l’attacco armato contro la Siria portato avanti la notte scorsa da Stati Uniti, Francia e Regno Unito. Si è trattato di un’aggressione, cioè di quello che il pubblico ministero statunitense al processo di Norimberga contro i criminali nazisti ebbe a definire il peggiore ...

Siria - attacco Usa con Francia e Gran Bretagna/ Raid su Damasco : da GUERRA civile a conflitto internazionale? : Siria, attacco Usa con Francia e Gran Bretagna: Raid su Damasco. Da guerra civile a conflitto internazionale? Cosa succede ora? Le ultime notizie e i possibili scenari(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 15:39:00 GMT)

GUERRA in Siria - le basi italiane che potrebbero essere interessate dal conflitto : L'Italia non parteciperà alle azioni militari contro la Siria di Assad, ma allo stesso tempo è legata, attraverso la Nato, ai propri alleati. Di seguito alcune tra le principali basi che potrebbero risultare molto utili se il conflitto con il paese mediorientale dovesse proseguire.Continua a leggere

Nel Parlamento russo definiti un crimine di GUERRA i raid missilistici contro la Siria - : Gli Stati Uniti, la Francia e la Gran Bretagna hanno compiuto questa notte un attacco missilistico contro la Siria in risposta al presunto attacco chimico nella Ghouta orientale, categoricamente ...

Venti di GUERRA in Siria - incertezza in Libia : riprendono le partenze verso l'Italia : 500 le persone che si trovavano a bordo di tre gommoni salvate ieri nel Mediterraneo stanno arrivando al porto di augusta in Sicilia -