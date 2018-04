Gruppo Jaguar Land Rover - Calano i diesel | tagliati 1 000 posti di lavoro

quattroruote

(Di lunedì 16 aprile 2018) Ilsi prepara a tagliare 1.000diin Inghilterra. A causa del forte calo di domanda per i motorinon saranno infatti rinnovati i contratti dei lavoratori a tempo determinato, inoltre è previsto lo spostamento di 360 addetti dalla fabbrica di Castle Bromwich a quella di Solihull. A Bromwich si producono leF-Type, XE, XF e XJ, mentre a Solihull nascono Range, RangeSport, RangeVelar,Discovery eF-Pace. Per contrastare la tendenza sarà ridotta anche la produzione nella fabbrica di Halewood, dove nascono la Discovery Sport e la Evoque.Pesa il crollo delsoprattutto in Inghilterra. Il calo delle vendite dei motori a gasolio ha influito in maniera importante soprattutto sul mercato interno inglese, dove ilvende per il 90% veicoli con questo tipo di alimentazione. Nei primi tre mesi ...