Grenfell Tower - l'incendio alimentato dai pannelli infiammabili - : Un rapporto redatto da Bre group, un gruppo di ricercatori e ingegneri cui la Met Police di Londra ha chiesto di fornire un parere, ha confermato nella scarsa qualità dei materiali usati per il ...

In un video le ultime ore di vita di Gloria Trevisan - morta nel rogo della Grenfell Tower : Il filmato mostrato ai genitori dagli inquirenti locali insieme a numerose foto di oggetti della giovane italiana. La mamma e il papà di Gloria hanno dovuto rivivere con la polizia inglese anche le telefonate drammatiche che la coppia ha fatto durante la tragedia per avvertirli.Continua a leggere

Morti nel rogo della Grenfell Tower - la storia di Marco e Gloria diventa una fiaba : E vissero felici e contenti. E' questo il finale che la mamma di Marco Gottardi, morto nel rogo della Grenfell Tower insieme alla fidanzata Gloria Trevisan, ha riscritto per il suo figlio nel libro ...

Londra - la Grenfell Tower diventerà un memoriale per le vittime - : Il consiglio di Kensington e Chelsea hanno deciso il futuro del sito andato in fiamme. Nel rogo morirono 72 persone. Il progetto mira a custodirne la memoria

Grenfell Tower - la protesta che chiede giustizia si ispira al film in pole per gli Oscar : Grenfell Tower, la protesta che chiede giustizia si ispira al film in pole per gli Oscar I cartelloni hanno attraversato la capitale britannica sfilando nei luoghi più importanti. Otto mesi dopo la tragedia, ancora nessun arresto per il rogo del grattacielo in cui morirono 71 persone Continua a leggere L'articolo Grenfell Tower, la protesta che chiede giustizia si ispira al film in pole per gli Oscar sembra essere il primo su NewsGo.