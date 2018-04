Gravidanza | sovrappeso e iperglicemia nelle mamme collegati a pubertà precoce per le

meteoweb.eu

(Di lunedì 16 aprile 2018) In uno studio su oltre 15.000 ragazze e le loro madri, l’e ilmaterni eranoallabambine da 6 a 11 anni. La ricercatrice Ai Kubo, del Kaiser Permanente Northern California Division of Research che ha condotto lo studio, ha dichiarato: “Sappiamo che il peso materno può influenzare il peso dei figli. Quello che stiamo apprendendo è che l’ambiente uterino può anche influenzare il momento dellafutura nei figli, il che ha senso dal momento che il cervello umano si sviluppa nell’utero e rilascia ormoni che influenzano la”. La, inclusi l’iniziodello sviluppo del seno e il menarca (inizio delle mestruazioni), aumenta il rischio di condizioni di salute avverse, come l’obesità, il diabete di tipo 2, la sindrome dell’ovaio policistico e il cancro nell’adolescenza e in età adulta. Per le ragazze, è ...