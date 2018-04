Grande Fratello 2018 | Lucia Bramieri e Simone Coccia Colaiuta concorrenti

Grande Fratello - Barbara D'Urso : "Nella casa anche una coppia di fidanzati noti nel mondo del gossip" : La nuova edizione del Grande Fratello sta per cominciare: l'appuntamento è per martedì 17 aprile, e la conduttrice Barbara D'Urso è stata ospite dell'ultima puntata di Verissimo per svelare tutti i retroscena della casa più spiata d'Italia. Non si è sbilanciata più di tanto, ma ha comunque spoilerato una novità: tra i concorrenti ci sarà anche una nota coppia di fidanzati, molto conosciuti nel mondo del gossip. I due si metteranno alla ...

Grande Fratello 2018 - la conferenza stampa : tutte le novità dell'edizione : Il GF si potrà seguire in streaming con una doppia regia, ci sarà il live blogging, le puntate di datytime, di prime time e video e otto puntate in prima serata. Sarà un GF puro ma ci saranno trovate ...

Grande Fratello 2018 : Lucia Bramieri - il fidanzato della Pezzopane - una commessa stronz*a e il Tarzan di Viterbo nel cast : Lucia Bramieri Domani sera la casa del Grande Fratello riaprirà ufficialmente le porte e i concorrenti varcheranno la famosa porta rossa per prendere parte alla quindicesima edizione del programma. Conoscete già i nomi e i volti di tre di loro (qui tutte le info), i “boni” reclusi da qualche giorno in un casale, ma durante la conferenza stampa di stamattina ne sono stati presentati altri, ed eccoli qui. Grande Fratello 2018: i ...

Grande Fratello Nip 2018 - concorrenti/ Conferenza stampa : la D'Urso risponde alle polemiche "vip o no?" : Grande Fratello Nip 2018, concorrenti: nessuna eliminazione tra Simone Poccia, Valerio Logrieco e Filippo Contri. Tutti e tre entrano nella casa di Cinecittà.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 13:20:00 GMT)

Grande Fratello 2018 - la conferenza stampa : tutte le novità dell'edizione : Otto puntate, 106 telecamere, il reality torna alle origini ma non rinuncia all'innovazione: le novità, i concorrenti e le dichiarazioni di Barbara D'Urso.

Cast Grande Fratello : confermati Lucia Bramieri e Simone Coccia : Lucia Bramieri e Simone Coccia Colaiuta al GF 15 E’ da poco terminata la conferenza stampa dedicata alla quindicesima edizione del Grande Fratello. E Barbara d’Urso con il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri, dopo aver parlato ampiamente dei tre super – boni, che al momento sono stati richiusi nel famoso “Casale”, hanno presentato altri 4 concorrenti, due dei quali sono già più o meno noti ai telespettatori. Chi ...

Grande Fratello 2018 - i nomi dei primi concorrenti : Grande Fratello 2018, l’attesa è finita: a meno di 24 ore dall’inizio della 15esima edizione del capostipite di tutti i reality, l’ufficialità del cast che per 40 giorni sarà rinchiuso nella...

Micheal Terlizzi al Grande Fratello 15? Papà Franco : "Lo hanno chiamato" : A differenza di una dichiarazione rilasciata qualche settimana fa a Spy, nella quale Franco Terlizzi confermava la partecipazione di suo figlio Micheal alla quindicesima edizione del Grande Fratello, stavolta l'ex naufrago rimane circospetto alle domande sui rumors che ultimamente stanno correndo, anche se il suo volto non tradisce un certo imbarazzo nel cercare di non far trapelare la verità: Dovrebbe entrare, io lo spero. Lo sa lui se ...

“Mi manca”. Grande Fratello - affronto a Barbara D’Urso. A poche ore dall’inizio del reality qualcuno (un vip che non doveva) fa lo sgambetto a Carmelita. Lei non sa niente o fa finta di non sapere? Un torto che per la conduttrice non sarà facile da digerire… : Lunedì 16 aprile si concluderà la tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi ma, per gli amanti dei reality, la bella notizia è che subito inizierà il Grande Fratello Nip (il 17 aprile). Quindi non ci saranno momenti di “vuoto” senza reality. Non si sa ancora molto riguardo i concorrenti della casa, si tratta solo di indiscrezioni: Barbara D’Urso, che sarà la conduttrice, vuole che sia tutto una sorpresa. Ma qualche indiscrezione è trapelata. ...

Grande Fratello - Kiran Maccali arrestato per minacce alla ex fidanzata : Ancora guai per Kiran Maccali, protagonista dell’edizione numero 12 del Grande Fratello. Come riporta Repubblica.it il bergamasco di origini indiane è stato arrestato dai carabinieri per le continue molestie alla sua ex fidanzata e per aver violato le misure cautelari a cui era sottoposto. Non è la prima volta che per ‘il Principe’, come viene soprannominato, scattano le manette: nell’estate 2017 era stato arrestato per ...

Grande Fratello 15 | Conferenza Stampa | In diretta : [live_placement] Oggi, lunedì 16 aprile 2018, a partire dalle ore 11:30, si svolgerà la Conferenza Stampa di presentazione della quindicesima edizione del Grande Fratello, il reality show in onda su Canale 5, condotto da Barbara D'Urso.Grande Fratello 15 | Il programmaprosegui la letturaGrande Fratello 15 | Conferenza Stampa | In diretta pubblicato su TVBlog.it 16 aprile 2018 11:19.

Il figlio di Franco e l’ex di Paola al Grande Fratello? La verità a Mattino 5 : Grande Fratello, il figlio di Franco Terlizzi e l’ex di Paola di Benedetto nella Casa? Il figlio di Franco Terlizzi e l’ex fidanzato di Paola Di Benedetto sarebbero pronti ad approdare al Grande Fratello. Domani il noto reality prende inizio con il ritorno di Barbara D’Urso alla conduzione. Federica Panicucci non può fare a meno […] L'articolo Il figlio di Franco e l’ex di Paola al Grande Fratello? La verità a ...