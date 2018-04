Grande Fratello 2018 : nella Casa tornano la suite e il tugurio chiamato Lido Carmelita – Foto : La Casa del GF 2018 Stanno per riaccendersi le luci della Casa più spiata dal pubblico italiano, pronta ad accogliere da domani sera i nuovi inquilini del Grande Fratello. L’abitazione sarà la stessa di Cinecittà, che ha ospitato da settembre a dicembre i concorrenti dell’edizione Vip, ma con alcune novità che richiamano anche al passato. Grande Fratello 2018: alcune info sulla Casa Vi avevamo già parlato di una camera per gli ...

Concorrenti e opinionisti del Grande Fratello 2018 : Barbara D’Urso torna nella casa e conferma l’addio alla diretta : Concorrenti e opinionisti del Grande Fratello 2018 pronti a dare vita alla nuova edizione del reality in versione nip. Dopo il successo della doppia versione vip condotta da Ilary Blasi, Barbara D'Urso da domani sera, 17 aprile, sarà al timone della versione nip che vedrà una serie di sconosciuti aggiungersi ad alcuni volti noti della "cronaca" e dell'attualità per rimanere chiusi nella casa più spiata d'Italia e rimanere lì per tre mesi circa ...

Grande Fratello 2018 - chi sono i concorrenti scelti dalla D'Urso : ma non dovevano essere sconosciuti? : Sarà l'edizione dei ' superboni ' , come li ha battezzati la conduttrice Barbara D'Urso . Sconosciuti, come vuole il format, ma neanche troppo. Tanto che qualcuno si domanda: che differenza c'è con l'...

Grande Fratello 15 : Matteo Coccia concorrente : Tra i concorrenti che entreranno nella casa più spiata d'Italia per la quindicesima edizione del Grande Fratello ci sarà anche Matteo Coccia. Classe 1983, ex spogliarellista ed ex muratore oltre che ballerino. Ha partecipato in passato a Uomini e Donne come corteggiatore. Segni caratteriali: permaloso e fumantino. Il suo motto? "Non mi avrete mai come mi volete voi", ama i viaggi ed ha un centinaio di tatuaggi.Matteo Coccia | Notizie ...

Camilla Lucchi : età - altezza - peso e vita privata. Chi è la concorrente del Grande Fratello Nip : È diventata popolare grazie a ”Rich Kids, Riccanza”, il programma in onda su Mtv che racconta la vita, tra lusso ed eccessi, dei ricchi ereditieri italiani, ed è stata scelta dalla produzione di Mediaset per partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello Nip. Stiamo parlando di Camilla Lucchi. Lunghi capelli biondi e fisico perfetto, Camilla è figlia di un ricco imprenditore veronese, la sua famiglia gestisce una serie di ...

Barbara D'Urso svela i concorrenti del Grande Fratello : ecco chi sono : Tra questi Lucia Bramieri , nuora di Gino, famoso attore scomparso 22 anni fa, e Simone Coccia Colaiuta , fidanzato della nota politica abruzzese Stefania Pezzopane. Tra i non famosi completamente ...

Grande Fratello 2018 - Valerio Lo Grieco concorrente : scheda e vita privata : Valerio Lo Grieco è tra i concorrenti del Grande Fratello 2018, il reality show condotto da Barbara d'Urso con opinionisti...

Grande Fratello - Filippo Contri concorrente : scheda e vita privata : Filippo Contri è tra i concorrenti del Grande Fratello 2018, il reality show condotto da Barbara d'Urso con...

Grande Fratello - Barbara D'Urso torna con Malgioglio e Simona Izzo : «Conduco troppi programmi? Voi che fareste?» : di Veronica Cursi Barbara D'Urso non si ferma e raddoppia. No anzi, triplica. Tutti i giorni in televisione , festivi compresi, con Pomeriggio 5 e Domenica Live, da domani sera torna in prima serata ...

Grande Fratello 2018 - Alberto Mezzetti concorrente : scheda e foto : Alberto Mezzetti è tra i concorrenti del Grande Fratello 2018, il reality show condotto da Barbara d'Urso...

Grande Fratello 15 : Lucia Bramieri concorrente : Tra i concorrenti che entreranno nella casa più spiata d'Italia per la nuova edizione in partenza domani, ci sarà anche Lucia Bramieri. Forte personalità e carattere estroverso, è stata una delle prime donne vigile urbano di Milano. Ha partecipato ad alcune trasmissioni televisive ed ha già calcato il piccolo schermo. Ha gestito una boutique sul lago di Garda e attualmente è socia di un salone di parrucchiere a Milano. Lucia Bramieri | ...

“Rovinata da Maria De Filippi”. Roberta Beta - l’accusa pesante : l’ex concorrente del primo - storico Grande Fratello parla per la prima volta di quella dolorosa scelta che ha pesato come un macigno sulla sua vita. Parole davvero inaspettate : Nella vita come nel mondo della tv ci sono scelte che ci portiamo dietro e che segnano il nostro cammino, nel bene e nel male. Scegliere di partecipare o meno a una trasmissione, rifiutare un ruolo o accertarlo con entusiasmo, sono situazioni che rientrano esattamente nella categoria. Ne sa qualcosa lei, che gli appassionati di reality show più attenti ricorderanno bene per essere stata nel cast del primo, indimenticabile Grande Fratello, ...

Grande Fratello 2018 - ecco i concorrenti e le novità di questa edizione. Barbara D’Urso : “Sarò in onda con tre programmi - per fortuna non mi drogo” : Reduce dagli ascolti clamorosi di Domenica Live (al 23% con l’intervista a Loredana Lecciso), ma anche dal flop in prima serata con l’ospitata a The Wall, Barbara d’Urso si appresta a riaprire le porte della Casa del Grande Fratello. L’edizione in partenza martedì su Canale 5 è la numero quindici, teoricamente considerata “nip” ma in pratica un ibrido con quella coi famosi: “Quella dei nip è un’etichetta brutta, ...